Ci sarebbero stati episodi di erotismo e sesso tra i concorrenti di Amici: a svelarlo, una diretta tra 3 ex concorrenti, che ha portato ad alcune dichiarazioni che in queste ore stanno sconvolgendo il pubblico. Le telecamere, ad Amici, a quanto pare riprenderebbero tanto, ma non tutto: a raccontarlo, in una diretta social, sarebbero stati Arianna Gianfelice, Ibla e Riccardo Guarnaccia.

Durante la diretta, i dettagli hot sulla vita durante il programma alla scuola di Maria De Filippi sono stati discussi dopo che un fan avrebbe chiesto se ci fossero stati episodi di performance sessuali tra gli studenti.

La “casetta” è stata una soluzione che gli autori del programma avrebbero trovato per gestire meglio il contesto di coabitazione in un periodo di emergenza Covid: negli anni passati i ragazzi alloggiavano in un albergo.

Amici: stanze senza microfoni e senza telecamere

A parlarne per primo è stato Guarnaccia, che ha raccontato di come, nella casetta degli studenti, esistano delle stanze senza microfoni e senza telecamere, dove parrebbe che gli studenti abbiano avuto la possibilità di andare a coppie, per un lasso di tempo massimo di mezz’ora. Non che si sia parlato esplicitamente di sesso, ma il tono della conversazione era chiaro, così come i concetti approfonditi.

Qualcuno ha poi parato anche di autoerotismo: Arianna Gianfelice a tal proposito avrebbe ricordato che una volta Enula, un altro concorrente, avrebbe dichiarato “Ma io non posso fare niente perché internet in bagno non mi prende”, lasciando una sorta di suggestione riguardante presunte foto e video hot necessarie alla “sollecitazione dei sensi”.

