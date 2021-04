Oggi giovedì 8 aprile ci sarà una nuova estrazioni della combinazione vincente del SuperEnalotto. Il concorso numero 42 del 2021 metterà in palio un montepremi di 132 milioni di euro. Scopriamo la sestina vincente di oggi.

Estrazioni SuperEnalotto: le statistiche dell’ultima estrazione

Anche martedì 6 aprile 2021 si è tenuta un’altra estrazione della combinazione vincente del SuperEnalotto, accompagnata dal numero SuperStar. Nessuno dei giocatori è riuscito a mettere a segno nessun 6, che sarebbe valso 131.707.980,45 euro, e nemmeno nessun 5+1, anche se ci sono stati altri tipi di vincita. I giocatori più fortunati sono riusciti ad indovinare ben 4 numeri della combinazione, aggiudicandosi oltre 46 mila euro.

Nelle tabelle scopriamo quali sono state le vincite in riferimento alla sestina vincente ed alle combinazioni accompagnate dal numero SuperStar:

SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 4 Punti 5 46.606,95 € 737 Punti 4 257,51 € 26.221 Punti 3 21,79 € 365.153 Punti 2 5,00 € Vincite al SuperEnalatto del concorso numero 41 del 6 aprile 2021.

Le vincite legate al numero SuperStar:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 30 4 Stella 25.751,00 € 280 3 Stella 2.179,00 € 1.710 2 Stella 100,00 € 8.922 1 Stella 10,00 € 19.259 0 Stella 5,00 € Vincite legate al numero SuperStar del concorso del 6 aprile 2021.





SuperEnalotto: i numeri ritardatari

Come in ogni lotteria che si rispetti anche nel SuperEnalotto ci sono dei numeri che non vengono estratti da svariate estrazioni, rappresentando per tutti i giocatori sia una sfida che un tabù. Vediamo quali sono quelli che mancano maggiormente dall’estrazione dell’urna:

NUMERO RITARDO ESTRAZIONE 55 58 23 57 80 48 85 48 12 39 14 37 64 37 21 36 24 35 88 35 81 34 17 32 44 29 67 27 35 26 49 25 50 25 33 24 40 24 5 23 34 23 47 23 46 22 I maggiori numeri ritardatari nei concorsi del SuperEnalotto.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.