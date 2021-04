Michela Giraud è una promettente comica romana con la passione per lo humor fin da giovanissima. Il suo successo è arrivato come conduttrice a Central Comedy News e prosegue con la serie umoristica più amata del momento, LOL- Chi ride è fuori, condotta da Fedez e Mara Maionchi. Ecco la carriera e la vita privata della regina dello stand-up comedy, Michela Giraud.

Michela Giraud: una carriera tra teatro, web, radio e TV

Michela Giraud muove i primi passi nel mondo della comicità presso il Teatro Azione nel 2011, dove consegue il diploma d’attrice. I suoi studi proseguono inarrestabili, con l’ottenimento di un master all’Accademia d’arte drammatica di Silvio D’Amico.

Dopo questo percorso di intensi studi ed esibizioni teatrali, Michela debutta in TV nel 2015 a Colorado e successivamente, nel cast in ben 3 edizioni nel programma Central Comedy News.

Nel 2016 ha prestato il volto nella pellicola di Francesco Mandelli, I babysitter e precedentemente aveva partecipato al programma satirico e pungente condotto da J-AX, Sorci Verdi. È proprio in quest’ultimo show, in onda su Rai 2, che la giovane comica “scopre” il genere stand-up comedy che diventerà il suo tratto distintivo. Tra i vari programmi umoristici, Michela prende parte in Sbandati nel 2018.

Nel 2020 ha interpretato Aurelia Sordi nella fiction Permette? Alberto Sordi, con Edoardo Pesce.

Oltre al teatro e alla TV, l’irriverente comica romana si dedica anche a fare lo speaker in Radio si serva signora e in Radio due weekend. Successivamente, diviene anche una star del web, su Youtube, come protagonista della serie a episodi Vegan Chronicles ed Educazione Cinica. Nel 2020 approda come conduttrice di Central Comedy News nello stesso anno, vince il Premio Satira per la stand-up comedy 2020.

Michela Giraud chi è: vita privata della comica

Michela Giraud nasce a Roma nel 1987 e cresce spensierata nella sua capitale.

Diplomata al Liceo Classico, Michela decide di proseguire gli studi e si laurea in Beni Culturali all’Università Sapienza di Roma. Nonostante il suo percorso di studi andasse a gonfie vele, la giovane comica matura sempre di più la passione per la recitazione, al punto da farle prendere la decisione di concentrarsi sulla formazione che l’ha resa una delle comiche italiane più promettenti.

Nella vita privata Michela è innamoratissima e felicemente fidanzata con lo speaker radiofonico Riccardo Cotumaccio, con cui si diverte a pubblicare video sui social.