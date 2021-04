Oggi venerdì 9 aprile 2021 torna la lotteria EuroJackpot con i suoi premi. L’estrazione si terrà come di consueto ad Helsinki alle ore 21:00.

EuroJackpot: come si vince

L’EuroJackpot è una lotteria paneuropea che si gioca in 18 Paesi aderenti ogni venerdì da ormai 9 anni, quando fu istituita nel 2012. Il sorteggio prevede l’estrazione di 5 numeri, che vanno da 1 a 50, a cui si sommano 2 euronumeri che vanno da 1 a 10. E’ possibile partecipare alla lotteria compilando una schedina a partire da 2 euro e mettendosi alla caccia dei ricchi premi in palio. Le combinazioni vincenti che portano alla vincita di un premio sono ben 12 e le riportiamo nella tabella seguente con la probabilità di vincita ad esse connesse:

CATEGORIA DI VINCITA PROBABILITÀ DI VINCITA 5+2 1:95.344.200 5+1 1:5.959.013 5+0 1:3.405.150 4+2 1:423.752 4+1 1:26.485 4+0 1:15.134 3+2 1:9.631 2+2 1:672 3+1 1:602 3+0 1:344 1+2 1:128 2+1 1:42 Le combinazioni vincenti in grado di regalare un premio all’EuroJackpot.

EuroJackpot: i dati dell’ultima estrazione

Come ogni venerdì anche il 2 aprile 2021 si è tenuta un’altra estrazione dell’EuroJackpot. Il montepremi messo in palio per questa estrazione era di oltre 12 milioni di euro, senza però che i tanti giocatori siano riusciti ad aggiudicarselo.

Le vincite in seguito all’ultima estrazione sono state molteplici e sparse per tutta Europa e si sono caratterizzate per la messa a segno di un 5+1 da 2 milioni di euro. Nella tabella che segue, dopo la combinazione vincente, troverete tutte le informazioni sulle vincite che sono state messe centrate lo scorso venerdì:

Numeri vincenti estratti: 1, 3, 4, 36, 43;

Euronumeri: 2, 3.

CATEGORIA N. VINCITE N. VINCITE ITALIA EURO 5+2 – – – 5+1 1 0 2.167.645,60 € 5+0 8 0 95.631,40 € 4+2 44 1 5.795,80 € 4+1 793 21 289,40 € 4+0 1.266 20 141,00 € 3+2 2.255 51 67,80 € 2+2 33.337 664 23,70 € 3+1 41.207 766 18,50 € 3+0 63.893 1.128 17,10 € 1+2 180.370 3.473 11,00 € 2+1 644.257 12.108 7,50 € Le vincite messe a segno nel concorso n°13 del 2021.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.