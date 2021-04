Siamo ancora nel corso delle prime settimane di “sopravvivenza” in quel dell’Isola dei Famosi ma già sembra chiaro a tutti che sarà un’edizione destinata a lasciare il segno per le numerose dinamiche che si stanno formando tra i naufraghi, personaggi di tutto punto molto particolari. Tante personalità da leader, tanti caratteri peperini e polemici ma sembra che a venir meno, in questa edizione, sia una capacità che tornerebbe loro molto utile: quella di saper pescare.

Un talento che sembra proprio mancare ai naufraghi tanto da obbligare gli autori dell’Isola dei Famosi ad intervenire con un comunicato.

Non si pesca nulla all’Isola dei Famosi: interviene la produzione

Un intervento necessario che però non è certo arrivato senza sottolineare come, nel corso di 15 anni di programma, non ce ne fosse mai stato bisogno: “Non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla“, hanno comunicato gli autori dell’Isola dei Famosi ai naufraghi che nonostante i tentativi e qualche raro episodio fortuito di caccia, non sono riusciti in questi settimane a sopravvivere di sola pesca come invece era da sempre accaduto nel corso delle 15 edizioni all’appello del reality.

Il comunicato letto ai naufraghi e l’arrivo di Thomas

Un comunicato sicuramente per certi versi volto a sottolineare l’incapacità oggettiva dei naufraghi ma che ha annunciato al contempo un provvidenziale aiuto offerto in extremis dagli autori.

“È stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno“, è stato letto ai naufraghi annunciando dunque l’arrivo di una figura, Thomas, un esperto pescatore che di certo non fornirà né pescherà per loro il pesce ma che quanto meno gli darà indicazioni su come farlo al meglio per potersi dare alla pesca selvaggia. Insegnante valido che già avrebbe portato a casa i suoi frutti da docente: la neo arrivata alle Honduras Isolde Kostner e la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, sarebbero infatti riuscite con i mezzi a loro disposizione e con quale dritta a pescare alcuni pesce che certo giovano alla fame che sta patendo il gruppo, causa principale di numerose liti.