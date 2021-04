Diventato famoso per i suoi ruoli in Romanzo Criminale e Squadra antimafia, Marco Bocci (nome d’arte di Marco Bocciolini) è un attore molto conosciuto nel panorama cinematografico e televisivo italiano.

Marco Bocci: prima del successo e gli esordi

Marco Bocci nasce a Marsciano il 4 agosto 1978, piccolo paese in provincia di Perugia ed è molto legato ai suoi genitori Marcello e Graziella. Si appassiona alla recitazione già in tenera età: si diploma infatti al Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica a Roma e debutta così in teatro nel 2000.

Successivamente approda anche in televisione con i film I cavalieri che fecero l’impresa (2001), Cuori rubati (2002), Los Borgia (2006) e con le serie TV Incantesimo 8, Graffio di tigre, Caterina e le sue figlie 2, Ho sposato uno sbirro e Romanzo criminale – la serie, con cui raggiunge definitivamente la notorietà.

Marco Bocci: da Squadra antimafia ad oggi

Dal 2011 al 2014 recita nella serie decisamente famosa della televisione Squadra antimafia – Palermo oggi, dove dalla quinta stagione passa a ruolo di protagonista sostituendo Simona Cavallari. Un ruolo importante che lo fa diventare tra i più noti della tv.

Nel 2014 approda al cinema con Scusate se esisto!

, una commedia a cui hanno preso parte anche Paola Cortellesi e Raul Bova. L’anno successivo recita in Italo. Nel 2019 esordisce come regista cinematografico con la pellicola A Tor Bella Monaca non piove mai. Nel 2020 debutta con lo spettacolo Lo zingaro, scritto con Marco Bonini e Gianni Corsi.

A causa del Covid-19 i film Calibro 9 e Bastardi a mano armata non escono al cinema, ma sulle piattaforme SKY e Amazon Prime Video. Moltissimi prodotti cinematografici hanno visto uno stop a causa della pandemia, oppure una uscita alternativa a quella prevista inizialmente. Il settore dello spettacolo protesta da un anno viste le incredibili difficoltà dei lavori dello spettacolo.

Nel 2021 fa parte del cast di Made in Italy, serie TV dedicata alla moda italiana negli anni ’70.

Marco Bocci e l’amore con Laura Chiatti

Nel 2013 Marco Bocci ha avuto una breve relazione, ormai nota, con la cantante vincitrice di Amici di Maria De Filippi Emma Marrone.

Nel 2014 cambia tutto e si lega a Laura Chiatti, anche lei famosa attrice, con cui convola a nozze dopo un breve fidanzamento. Il matrimonio viene celebrato nell’abbazia di San Pietro a Perugia. La coppia, molto attiva sui social, ora ha 2 figli: Enea e Pablo.