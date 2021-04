Anche oggi 9 aprile 2021 sarà effettuata una nuova estrazione del concorso del Million Day che vedrà i tanti appassionati alla ricerca delle vincite sperate. Scopri la combinazione vincente a partire dalle ore 19:00.

Million Day: le vincete milionarie delle ultime estrazioni

Da ormai 3 anni, quando nel 2018 il Million Day ha fatto il suo esordio tra le lotterie nazionali, come ogni giorno riparte la caccia ai premi dell’estrazione odierna. Il concorso di oggi metterà in palio i numerosi premi connessi all’estrazione, darà la possibilità di ambire alla vincita da 1 milione di euro. Tutti i giocatori cercheranno di centrare la combinazione vincente formata dai 5 numeri estratti dall’urna.

Nel mese corrente di aprile sono già stati due i fortunati giocatori capaci di mettere a segno la cinquina vincente dal valore tanto ambito di 1 milione di euro. Venerdì 2 aprile in Campania e sabato 3 aprile in Emilia-Romagna hanno vinto il premio massimo entrando nel club dei giocatori divenuti milionari grazie al Million Day. In totale nel 2021 sono stati ben 15 i giocatori capaci di centrare la combinazione vincente da 1 milione di euro, andando ad aggiornare il totale complessivo che ora vede 161 vincitori del premio massimo dal 2018.

Nelle ultime estrazioni non si registrano vincite come quelle dette sopra ma la caccia ai premi continuerà anche oggi. Nella tabella vediamo le ultime estrazioni dei concorsi del Million day:

MARTEDÌ 6 APRILE 2021 15 16 21 26 41 LUNEDÌ 5 APRILE 2021 7 30 41 50 54 DOMENICA 4 APRILE 2021 1 3 10 18 21 SABATO 3 APRILE 2021 15 21 23 24 25 VENERDÌ 2 APRILE 2021 1 2 3 8 20 GIOVEDÌ 1 APRILE 2021 1 33 38 39 42 MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 16 25 28 33 38 MARTEDÌ 30 MARZO 2021 21 30 43 49 51 LUNEDÌ 29 MARZO 2021 9 18 23 33 51 Le ultime estrazioni del Million Day.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.