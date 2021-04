Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Marte vi osserva da lontano, cari amici della Bilancia, rallegrandovi l’umore per affrontare al meglio questo fine settimana! Tuttavia, state attenti perché quattro pianeti remano contro la vostra stabilità. Tra questi, Giove renderà l’influsso della fortuna pressoché inesistente, oscurandone la vista nei vostri confronti.

Nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente però, dovrebbero colpirvi al massimo un paio di disagi di second’ordine.

Oroscopo Bilancia, domani 10 aprile: amore

Cari Bilancia, Saturno rende fantastiche le vostre possibilità in amore! Sia che siate impegnati da tempo, ma soprattutto se foste alla ricerca di un partner. Grazie all’influsso del pianeta la comunicazione nella coppia sembra subire alcuni notevoli ed importanti passi avanti, è un requisito fondamentale per far sì che le cose funzionino!

Oroscopo Bilancia, domani 10 aprile: lavoro

All’interno dei pensieri del vostro fine settimana il lavoro non dovrebbe trovare alcuno spazio. Se la settimana si è conclusa negativamente per il lavoro, allora dimenticatela e basta, mentre se fosse andata per il meglio allora nulla dovrebbe oscurare il vostro orizzonte. Se avvertiste la necessità di rischiarire i pensieri, potreste parlarne con i vostri amici di una vita, avranno sicuramente un consiglio per voi!

Oroscopo Bilancia, domani 10 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna si trova in una posizione tecnicamente positiva per il vostro segno, cari amici della Bilancia.

Però Giove sembra volersi prendere un po’ gioco di voi, bloccando quasi completamente i suoi influssi positivi. Occhio, perché qualche piccolo problema potrebbe rendere la vostra giornata leggermente più buia.