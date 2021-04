La nuova puntata di Amici si apre con l’estrazione da parte di Stash della squadra di Rudy Zerby e Alessandra Celentano, che decidono di sfidare Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Non mancano gli scherzi tra gli insegnanti di Amici, come il regalo di Anna Pettinelli a Rudy Zerby, una sgargiante parrucca arancione.

“Non la uso per paura di prendere i pidocchi“, risponde il conduttore radiofonico declinando il regalo. Questa sera ad Amici ci sarà un solo eliminato, annuncia Maria De Filippi, e chi viene eliminato dalle sfide lo sarà solo provvisoriamente, con grande sollievo degli allievi.

Amici, prima sfida tra Sangiovanni e Aka7even

Le sfide sono senza quartiere: Sangiovanni contro Aka7even, che cantano rispettivamente Forever Young e 24k Magic.

Aka dedica una strofa a Zerbi, che nomina nella canzone, ma l’insegnante non gradisce e critica la sua dizione di alcune parole in inglese “I Rolling Stones cambiano nome, diventano Rolling Stonese“, attacca, ma Anna Pettinelli nega l’errore e dice che quella è una “e” di congiunzione.

L’esibizione di Aka7even

Sangiovanni si esibisce, ma Anna Pettinelli non critica la performance. “Io voglio che loro si scontrino alla pari, sono bravissimi e non c’è bisogno di denigrarli.

Tu non hai stile, stai zitto una volta“, si sfoga riferendosi a Rudy Zerbi.

Il vincitore della prima sfida di Amici

Alla fine i giudici votano ed Emanuele Filiberto sceglie Sangiovanni, così come Stash, che elogia il suo processo di scrittura. “Non cerco paroloni, cerco di dire quello che penso“, risponde Sangiovanni. Anche Stefano De Martino vota Sangiovanni, che vince la prima sfida della puntata di Amici.

Serena e Samuele: dura batosta per la ballerina

Arriva poi il turno di Serena, che si esibisce con un cancan, mentre Samuele presenta un passo a due con Giulia.

“Sono stati carini, ma Giulia ha dato un grande contributo, brava“, si congratula anche Alessandra Celentano.

L’esibizione di Serena

Serena si distingue come sempre con la tecnica, ma Samuele e Giulia “tirano dentro“, come dichiara Emanuele Filiberto, che dà il punto a loro, seguito da Stefano De Martino che non esita. La ballerina della squadra Zerby – Celentano, nonostante la bravura, ancora una volta non riesce a portare punti alla squadra.

Comparata tra Aka7even e Deddy

Aka contro Deddy riaccende lo scontro tra Zerby e Pettinelli. “Ti prego di non dire nulla prima della fine dell’esibizione dei ragazzi“, chiede infastidita l’opinionista alle osservazioni sulle barre di Aka.

“Deddy il romantico“, dice Emanuele Filiberto del cantante dopo l’esibizione, complimentandosi, ma Stash dà il punto ad Aka. Stefano De Martino è l’ago della bilancia e premia Deddy.

Aka7even all’eliminazione

Giulia e Aka7even si misurano nella sfida finale, insieme a Samuele che interpreta nel ballo The Mask. È salva Giulia, mentre all’eliminazione finale va Aka7even.

