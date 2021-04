Super sorpresa a la Canzone Segreta per Serena Rossi, la conduttrice si è emozionata tantissimo ascoltando Io che amo solo te, cantata da Tosca, mentre ha visto arrivare sul palco tutta la famiglia, dal marito ai genitori, e poi gli zii. e la sorella.

Canzone Segreta: la sorpresa per Serena Rossi

Tutto è successo immediatamente dopo l’esibizione di Orietta Berti; salutate lei e Francesca Michelin, Serena Rossi è stata invitata a sedersi sulla sedia destinata agli ospiti. Lasciata al buio, come lei stessa ha detto, “A friggere”. L’attrice e conduttrice si è lasciata prendere dalle emozioni ancor prima di vedere la sorpresa.

“I sto sotto shock” ha esordito, “Non sapevo niente. (…) Non lo faccio più, ve lo giuro! Ragazzi vi prego!” E poi ancora: “Ve la faccio pagare. (…) Bocche cucite?! Mi fanno pure il verso”. A quel punto la voce della sorella che la riporta ai primi anni, quando lei era piccola e piena di sogni; sul palco arriva poi la sorella e vengono trasmessi i video saluti della nonna.

Tosca canta per Serena Rossi

Entra in scena Tosca che intona Io che amo solo te, che fa da accompagno all’entrata in scena uno per uno degli zii, dei genitori e del marito, Davide Devenuto. Quella poi è la loro canzone; travolta dall’emozione, Serena Rossi ha abbracciato e baciato il marito e insieme hanno ascoltato Tosca cantare.

“Sono una donna distrutta” ha detto poi alla fine. Salutando tutti e presentando la sua famiglia.

Serena Rossi e Tosca cantano insieme

“Ci siamo divertiti tanto alle tue spalle” le hanno detto dopo l’esibizione. Chiedendosi come possa essere stato organizzato tutto senza far si che se ne accorgesse, Tosca ha spiegato: “Tu uscivi e io entravo, ti facevano girare e io passavo, ti vedevo da dietro”.

“Chiedo scusa se ho stonicchiato, ho fatto fatica a cantare perché questa canzone era importante” ha detto ancora Tosca, per poi proporre a Serena Rossi un duetto sulle note di Mia Martini: “Io ti regalo una cosa e tu la regali a me.

Io non l’ho mai cantato questa canzone, ora la cantiamo insieme”. “Mi metto a cantare con te?? Non ci credo!”

