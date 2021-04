Oggi sabato 10 aprile 2021 verranno estratti i numeri delle ruote del Lotto e della ruota Nazionale. La classica lotteria italiana continua ad appassionare i tanti affezionati giocatori che tenteranno la fortuna.

Estrazioni Lotto: i dati di giovedì 8 aprile 2021

Anche giovedì 8 aprile 2021 si sono tenute le estrazioni del Lotto alle ore 20:00 nelle sedi di Roma , Milano e Napoli. Le urne hanno regalato delle soddisfazioni ai giocatori che hanno partecipato, donando delle vincite in tutte le regioni d’Italia. La tabella sottostante riporta tutte le vincite di giovedì 8 aprile 2021 che si sono verificate regione per regione, riportando anche l’ammontare delle vincite:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 4,215 236.401,00 € BASILICATA 1,518 71.519,00 € CALABRIA 4,371 236.528,00 € CAMPANIA 14,907 1.165.184,00 € EMILIA ROMAGNA 12,590 589.814,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,669 141.593,00 € LAZIO 13,945 973.756,00 € LIGURIA 6,276 251.831,00 € LOMBARDIA 36,176 1.568.020,00 € MARCHE 4,275 192.160,00 € MOLISE 859 46.924,00 € PIEMONTE 14,259 634.156,00 € PUGLIA 13,864 544.727,00 € SARDEGNA 5,650 236.209,00 € SICILIA 15,472 753.509,00 € TOSCANA 7,150 336.114,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,981 81.612,00 € UMBRIA 2,039 96.162,00 € VALLE D’AOSTA 428 31.677,00 € VENETO 14,846 707.854,00 € Le vincite del Lotto di giovedì 8 aprile 2021.

Estrazioni Lotto: le statistiche sui numeri

Sono tante le statistiche legate all’estrazione dei numeri del Lotto ma quelle più seguite ed amate riguardano i numeri maggiormente ritardatari e quelli maggiormente frequenti. Come riportato dal sito de il gioco del lotto, durante l’estrazione di giovedì 8 aprile, è tornato a far capolino tra i numeri estratti un grande ritardatario della ruota di Genova come il numero 80, che mancava da ben 117 estrazioni consecutive. Continua invece a mancare dalle estrazioni quello che è il numero più ritardatario in assoluto ovvero il 73 sulla ruota di Firenze.

Ora andiamo a vedere quali sono i 10 numeri più ritardatari ruota per ruota, ricordando da quante estrazioni manca al sorteggio:

Firenze 73 112 Nazionale 66 109 Venezia 9 95 Firenze 24 88 Bari 4 84 Cagliari 4 81 Cagliari 46 79 Genova 83 77 Nazionale 22 76 Genova 9 75 N.B.: a sinistra la ruota, al centro il numero ed a destra il numero di estrazioni.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.