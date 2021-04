Come ogni sabato anche il 10 aprile 2021 sarà effettuata una nuova estrazione della combinazione vincente del SuperEnalotto. Riparte la caccia al montepremi che arriverà a toccare la cifra altissima di oltre 134 milioni di euro.

Estrazioni SuperEnalotto: i dati di giovedì 8 aprile

E’ un montepremi da record quello che continua a far sognare i tanti giocatori del SuperEnalotto, sempre intenti a centrare la sestina vincente che farebbe vincere una delle somme più alte mai registrate in Italia. La caccia ai premi messi in palio da questa lotteria classica continua e nella giornata di giovedì 8 aprile 2021 sono stati messi a segno dei colpi importanti.

Nonostante non ci sia stato nessuno 6 o 5+1 ci sono stati ben 8 fortunati giocatori che sono riusciti a centrare un 5 da 25 mila 258 euro. La combinazione vincente che ha dato la possibilità di accaparrarsi questi premi è stata la seguente: 19, 29, 35, 49, 66, 81; avente numero Jolly: 61 e numero SuperStar: 87.

Nel gioco del SuperEnalotto è bene ricordare che è possibile mettere a segno anche delle vincite istantanee, del tutto casuali e assegnate dal terminale, che erogano un premio istantaneo da 25 euro in base ad un quadrato magico che ne determina la vittoria della giocata.

Le vincite vengono erogate ai fortunati giocatori che hanno i numeri della propria giocata nel Quadrato Magico stampato sulla ricevuta.

Estrazioni SuperEnalotto: le vincite messe a segno giovedì 8 aprile

Ora andiamo a vedere nel dettaglio tutte le vincite che si sono verificate in seguito all’estrazione di giovedì 8 aprile 2021. Nelle tabelle seguenti troverete tutti i dati relativi alle vincite con la sestina vincente e quelle collegate alle giocate con numero SuperStar.

Le vincite immediate del SuperEnalotto.

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 14.583 364.575,00 € Le vincite immediate.

Le vincite con la sestina vincente:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 8 Punti 5 25.258,63 € 655 Punti 4 313,62 € 25.226 Punti 3 24,54 € 386.447 Punti 2 5,00 € Le vincite messe a segno con la sestina estratta.

Le vincite collegate al numero SuperStar:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 4 4 Stella 31.362,00 € 99 3 Stella 2.454,00 € 1.503 2 Stella 100,00 € 9.412 1 Stella 10,00 € 20.558 0 Stella 5,00 € Le vincite con il numero SuperStar.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.