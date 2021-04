Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, nel corso di questa domenica sarete interessati dal transito di Giove nella vostra orbita celeste. Questo potrebbe rendervi più lucidi nell’affrontare, ed eventualmente risolvere, alcune questioni familiari che potrebbero interessarvi in giornata. Il vostro supporto sarà fondamentale per i vostri cari per risolvere i loro problemi, in voi vedono dei veri e propri confidenti e risolutori di problemi!

Leggi l’oroscopo di domani 11 aprile per tutti i segni

Oroscopo Gemelli, domani 11 aprile: amore

Cari Gemelli, nel corso della giornata sarete interessati anche da una buonissima dose di voglia di contatto fisico. Questo potrebbe concretizzarsi per le coppie in una rinnovata passionalità sessuale, mentre per i single nella ricerca di qualcosa di nuovo, anche una semplice avventura occasionale. Occhio però, perché voi che siete impegnati in una relazione sentimentale non dovreste trascurare neppure l’aspetto emotivo della relazione.

Oroscopo Gemelli, domani 11 aprile: lavoro

Potreste avvertire ancora un po’ la necessità di superare i problemi lavorativi che vi hanno colpiti nel corso della settimana passata. Cercate nella complicità delle vostre relazioni la soluzione a questa fatica che vi attanaglia la mente, se riusciste a superarla allora sarete in grado di fronteggiare la prossima settimana a testa alta e con una maggiore voglia di fare.

Oroscopo Gemelli, domani 11 aprile: fortuna

Una buona dose di fortuna vi sarà, infine, garantita sempre dal fidato Giove nei vostri astrali.

Grazie alla sua influenza, infatti, dovreste riuscire ad ampliare le vostre vedute nei vari campi dell’esistenza, comprendendo meglio quali sono le esigenze di chi vi circonda.