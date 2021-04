Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Saturno sembra voler interrompere la serie di giornate positive che vi hanno interessati nell’ultimo periodo, cari amici del Leone. L’influenza negativa non sarà ancora eccessiva, non preoccupatevi, ma potreste avvertire un’eccessiva quantità di nervosismo in alcuni momenti della giornata.

Tuttavia, cercate di non farvi prendere da queste sensazioni negative, perché tutto sembra procedere a gonfie vele e non ha senso fasciarsi la testa prima di ferirsela. Prestate attenzione a ciò che vi circonda perché potreste sentirvi un po’ distratti in alcuni momenti, sorprendendovi a vagare nei vostri pensieri.

Leggi l’oroscopo di domani 11 aprile per tutti i segni

Oroscopo Leone, domani 11 aprile: amore

Amici del Leone, gli influssi negativi più marcati nel corso di questa domenica sembrano dover capitare nell’ambito delle relazioni amorose. Se foste impegnati in una relazione stabile, la vostra dolce metà potrebbe rimproverarvi un po’ di disattenzione e una scarsa partecipazione emotiva.

Siete delle teste calde e dovreste evitare di litigare e cercate di ascoltare un po’ di più, potrebbero non avere tutti i torti.

Oroscopo Leone, domani 11 aprile: lavoro

Il lavoro non dovrebbe avervi fornito eccessivi grattacapi nel corso della settimana, ma in ogni caso evitate di rimuginarci ancora su. Questi pensieri potrebbero essere la ragione della distrazione che affollerà la vostra mente, quindi potrebbe essere decisamente meglio evitarli per dedicarvi a chi vi circonda.

Oroscopo Leone, domani 11 aprile: fortuna

La fortuna non rientra affatto nei vostri piani astrali per questa domenica, cari amici del Leone.

Dovrete affidarvi esclusivamente alle vostre sapienti mani, gli aiuti esterni non vi piacciono così tanto, ma preferite decisamente arrangiarvi e cavarvela.