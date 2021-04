Nel Regno Unito è lutto nazionale per la morte del Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta si è spento nella prima mattina di venerdì 9 aprile. Come annunciato con il comunicato ufficiale, il duca di Edimburgo si è “Spento serenamente” circondato dall’affetto della moglie.

In attesa del giorno delle esequie è un via vai costante di persone dai cancelli di Buckingham Palace e dalle altre residenze reali. Nonostante l’appello a non lasciare fiori ma piuttosto un messaggio di condoglianze nello spazio dedicato sul sito, oppure una donazione a qualche ente benefico patrocinato dal principe, sono tanti i fiori lasciati ai cancelli.

I funerali si terranno in forma privata, come desiderato dallo stesso Principe Filippo, a Windsor e sarà sepolto a Frogmore. Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, la Regina è circondata dall’affetto dei figli che l’hanno raggiunta. Proprio la Regina ha dato il via libera al suo omaggio personale al marito.

L’omaggio di Elisabetta a Filippo

Poche righe scritte, parole pronunciate in occasione del loro anniversario di nozze nel 1997, accompagnate da una foto.

“Lui è stato, molto semplicemente, la mia forza e il mio sostegno in tutti questi anni, e io, e tutta la sua famiglia, e questo e molti altri paesi, gli dobbiamo un debito più grande di quanto egli mai pretenderebbe, e non lo sapremo mai“.

Questo il ricordo che la Regina ha voluto rendere noto per omaggiare l’amato marito, una storia durata più di 70 anni di matrimonio e un amore iniziato quando lei aveva appena 13 anni. Nonostanta la guerra, Elisabetta e Filippo sono rimasti uniti, amandosi; il loro amore si è poi consolidato in un matrimonio dal quale sono nati quattro figli e una innumerevole schiera di nipoti.

Alla morte di Filippo i figli sono corsi dalla Regina

Secondo quanto si legge su Cornwall Live, tre dei quattro figli di Elisabetta sono immediatamente accorsi a Windsor dopo aver saputo della morte di Filippo.

Si tratta di Carlo, Andrea e Edoardo; tutti e quattro però hanno reso omaggio al padre, come spiegato dalla BBC, descrivendolo come la roccia della famiglia e il loro punto di riferimento più grande.

Il principe Filippo, a detta dei figli, è stato sempre lì per loro, per supportarli ed incoraggiarli. La Regina, a detta del Daily Mail, è stata molto confortata dalla loro presenza.

