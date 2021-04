A Verissimo si riuniscono i giudici dell’attuale edizione di Amici: Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Il trio racconta a Silvia Toffanin la loro esperienza nel serale del talent show, giudicando anche l’operato dei maestri di ballo e canto. Proprio De Martino si sbilancia sulla figura della professoressa Alessandra Celentano, con la quale ha più volte battibeccato.

I giudici di Amici si raccontano a Verissimo

La nuova edizione di Amici, oltre ai talenti dei ragazzi in gara e alle agguerritissime battaglie fra i professori, vede anche la partecipazione di una giuria d’eccezione. A giudicare le esibizioni degli allievi della scuola di Maria De Filippi sono Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Il trio di giudici è chiamato a commentare e votare le esibizioni in gara, ma il talent show li vide protagonisti anche in passato.

Sia Stefano De Martino che Stash Fiordispino, infatti, sono stati allievi della scuola rispettivamente nelle sezioni di ballo e di canto. Emanuele Filiberto, invece, prese parte all’edizione di Amici Celebrities andata in onda nel 2019, in veste di concorrente ufficiale. Il trio di giudici è oggi pomeriggio ospite di Silvia Toffanin in video-collegamento con Verissimo, per raccontare come procede la loro avventura nel talent e per confidarsi a cuore aperto con la padrona di casa.

Stefano De Martino si sbilancia su Alessandra Celentano

L’intervista a tre tocca numerosi argomenti, con le domande di Silvia Toffanin rivolte a ciascuno dei giudici in video-collegamento. In particolare Stefano De Martino racconta, aprendo i cassetti della sua memoria, la sua prima esperienza nel talent nel 2009 e la sua successiva decisione di ritirarsi dal mondo della danza: “Ero molto più piccolo in tutto. Mi affacciavo al mondo, però come vedi questa è una costante.

Credo di aver smesso giusto in tempo il ballo, bisogna scegliere il tempo giusto anche per uscire di scena e credo di averlo azzeccato“.

Storico volto della scuola di Amici è, indubbiamente, la chiacchieratissima figura di Alessandra Celentano. La maestra di ballo, nota per la sua schiettezza e severità nei suoi giudizi, ha avuto anche qualche piccolo battibecco con De Martino nel corso del serale. Nonostante gli attriti in puntata, il ballerino ha della maestra un’idea ben precisa: “La Celentano si è anche addolcita, era molto più agguerrita un tempo: per questo adesso la prendo molto alla leggera.

Quando ci confrontiamo, vedo che con l’esperienza si è molto ammorbidita“.

