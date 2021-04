Emilio Fede ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, l’ex direttore del TG4 si trova ricoverato dal pomeriggio di sabato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano per una caduta.

Inizialmente la notizia del ricovero sembrava riguardasse il Covid-19, ma è stato proprio Emilio Fede a voler chiarire. Lo scorso dicembre l’ex direttore del Tg4 era risultato positivo al Coronavirus.

La figlia di Emilio Fede smentisce il padre

AGGIORNAMENTO DELLE 11.30– Secondo quanto riferito all’AdnKronos, la figlia di Emilio Fede, Sveva, ha smentito le parole del padre. La donna ha ribadito che il padre non sarebbe stato investito come lui stesso ha raccontato, ma sarebbe caduto in casa.

“Nessun incidente per strada né tantomeno interventi chirurgici e nessuna reinfezione da Covid. Papà ha avuto al rientro da Napoli problemi di deambulazione e di conseguenza cadute varie in casa. È stato quindi ricoverato al San Raffaele dove purtroppo la situazione, dati gli anni e la condizione fisica, si è aggravata. Abbiamo temuto il peggio. Invece da combattente qual è, ce l’ha fatta“.

Emilio Fede è stato investito

Raggiunto dall’Ansa, Emilio Fede ha raccontato che cosa gli è successo sabato pomeriggio: “Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito“.

Il racconto poi prosegue con il viaggio in ambulanza verso l’ospedale: “Sono stato portato in ospedale con l’ambulanza. Sono tutto ammaccato, pago una mia distrazione ma mi rallegro perché poteva andare molto peggio“.

Il racconto di Emilio Fede dall’ospedale

Sabato Emilio Fede aveva già cercato di rassicurare sulle sue condizioni dopo che, in prima battuta, sembrava che il ricovero fosse avvenuto per Covid e non per altre ragioni. Raggiunto dall’AdnKronos aveva parlato di una brutta caduta e di come è “In piedi per miracolo“.

Come sta adesso Emilio Fede

L’ex direttore del Tg4 si trova ora ancora ricoverato in ospedale, come lui stesso ha spiegato “Tutto ammaccato“. La caduta sarebbe stata rovinosa considerato che lui stesso ha detto di aver un problema alle gambe.

Emilio Fede compirà 90 anni il prossimo 24 giugno, lo scorso dicembre era risultato positivo al Covid-19 ed era stato ricoverato nel Residence dell’Ospedale del Mare.

