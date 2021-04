Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Venere e la Luna vi accompagnano nella giornata di lunedì, cari amici dei Gemelli, cercando di mitigare gli effetti negativi dell’influsso di Nettuno. Grazie alla vostra prontezza di spirito, riuscirete ad evitare qualsiasi bastone che quest’ultimo proverà a mettervi tra le ruote, arrivando a fine giornata illesi e felici!

Una buona sensazione di benessere sembra interessare tutti gli aspetti della vostra vita, dalla sfera affettiva, arrivando fino a quella lavorativa!

Oroscopo Gemelli, domani 12 aprile: amore

Urano interessa parzialmente la vostra orbita, cari amici dei Gemelli, donandovi una ventata di passionalità unica! Se foste impegnati in una relazione stabile, la serata sembrerebbe volervi regalare una piccola sorpresa che allieterà i rapporti con la vostra dolce metà. I single, invece, potrebbero trovarsi davanti ad una nuova serie di possibilità, basta che sappiate guardarvi attorno!

Oroscopo Gemelli, domani 12 aprile: lavoro

La giornata lavorativa sembra dovervi oberare di impegni, al punto che potreste anche pensare di non riuscire a portarli tutti a termine. Sapete che non è vero e potete riuscirci, basta che vi fermate un attimo a fare ordine nei pensieri e troverete la via più rapida per concludere tutto! Vedrete che alla fine vi sentirete soddisfatti come non mai!

Oroscopo Gemelli, domani 12 aprile: fortuna

La fortuna dovrebbe in qualche modo interessarvi, nel corso di lunedì. Gli astri non sembrano voler suggerire il campo in cui si paleserà, ma non è importante saperlo in anticipo, sappiate solo che da un momento all’altro potrebbe sorprendervi!