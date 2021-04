Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, la giornata di domani sembra essere all’insegna dell’allegria per voi! Il vostro spirito dovrebbe sentirsi allietato e leggero, grazie agli influssi della Luna e di Venere, permettendovi un migliore contatto con le persone che vi si parano davanti. Marte, invece, sembra volervi vedere al centro delle attenzioni di tutti, rendendovi più simpatici, solari e divertenti!

In questo contesto, ad essere maggiormente influenzati sono i rapporti, sia amicali che con la vostra dolce metà.

Oroscopo Leone, domani 12 aprile: amore

Giove sembra volervi rendere leggermente più vanitosi, sia nel privato della vostra relazione di coppia, che negli altri aspetti della giornata. Voi amici single a breve dovreste nuovamente sperimentare le famose farfalle nello stomaco, magari da un semplice scambio di sguardi che vi farà battere veramente forte il cuore: buttatevi e presentatevi, non avete nulla da perdere!

Oroscopo Leone, domani 12 aprile: lavoro

Amici del Leone, nella giornata di lunedì le vostre ambiziosissime mete lavorative sembrano essere leggermente più lontane. Potrebbe essere solo un momento di stress che vi offusca un po’ la vista, non abbandonatele e tenetele sempre a mente. Potrebbe volerci solo più tempo di quanto ne avevate immaginato, ma non dovete mai demordere, né farvi abbattere dalle avversità, non rientra nella vostra indole.

Oroscopo Leone, domani 12 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra essere distratta e non star prestando attenzione a voi in questo lunedì.

Cercate di evitare di sfidarla, non si sa mai a che esiti potrebbe portare e il rischio è che ci rimettiate voi.