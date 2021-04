Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La Luna è in parte dalla vostra parte, cari amici del Sagittario, e la sua influenza è in assoluto una delle più importanti del piano astrale per voi! Seppur, magari, vorreste pensare ad altro, in questo lunedì potrebbe essere necessario che dedichiate un po’ di tempo in più alla vostra famiglia.

Qualcuno, infatti, potrebbe avvertire le vostre distrazioni come un fastidio, anche se sono tutte in buona fede o dettate dai troppi impegni lavorativi. Ogni tanto è importante fermarsi un attimo a parlare con chi vi circonda, per spiegarli alcune vostre ragioni.

Oroscopo Sagittario, domani 12 aprile: amore

Plutone sembra volervi garantire alcune importanti possibilità nel corso di questo lunedì. Per i single potrebbe essere il momento per lasciarsi andare alle piccole cose che il destino ha da offrire, senza preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze.

Le coppie, invece, a breve conosceranno l’influsso di Venere che renderà la relazione più focosa ed erotica.

Oroscopo Sagittario, domani 12 aprile: lavoro

Il lavoro potrebbe fornirvi qualche piccolo o grande grattacapo nel corso della giornata, ma grazie alla vostra meticolosità non dovreste avvertine troppo il contraccolpo. L’importante, comunque, è che una volta tornati a casa dal lavoro, non continuiate a pensarci, oppure potreste rischiare di estraniarvi troppo dalle questioni importanti che vi attendono nel focolaio domestico.

Oroscopo Sagittario, domani 12 aprile: fortuna

La fortuna non avrà una grande influenza nella vostra vita nel corso dei prossimi giorni, amici del Sagittario.

Non è una cosa negativa, purché sappiate evitare gli investimenti e l’azzardo. Il periodo potrebbe causarvi dei problemi economici, ed è sempre meglio avere un gruzzoletto di riserva da parte.