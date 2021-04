Anche Lunedì 12 aprile 2021 ripartirà la caccia dei tanti giocatori al pronostico della combinazione vincente in grado di regalare il premio di 1 milione di euro del Million Day. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00

Million Day: le giocate a disposizione

I giocatori del Million Day possono scegliere tra le tante possibilità per fare le proprie giocate e partecipare al concorso del giorno che si tiene sempre alle ore 19:00, a meno che non ci siano comunicazioni differenti da parte dell’organo organizzatore. Per effettuare una giocata basta recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal convenzionata, comporre la propria giocata attraverso l’apposita schedina con i 5 numeri scelti e pagando la somma di 1 euro.

Inoltre è possibile connettersi ad uno dei canali online che fanno riferimento ai concorsi di Lottomatica e autorizzati da AAMS. Infine è possibile giocare sull’apposita app che consente di partecipare ai concorsi delle lotteria e che si chiama My Lotteries.

Per controllare la cinquina vincente è necessario aspettare le ore 19:00 e poi basterà scegliere in che modo verificare la propria giocata. Sarà possibile connettersi ai siti ufficiali, controllare la pagina 782 di Mediavideo o consultare il nostro giornale The Social Post che sarà aggiornato subito dopo l’ufficialità della cinquina vincente.

Million Day: le ultime giocate

La caccia al milione di euro appassiona i giocatori italiani del Million Day da quando il gioco ha fatto il suo debutto nel 2018. Recentemente si è verificata una nuova vincita milionaria a Milano, quando giovedì 8 aprile 2021 un fortunato giocatore ha centrato la cinquina vincente che gli è valsa il premio massimo di 1 milione di euro. Le estrazioni dei 5 numeri vincenti si è tenuta anche nei giorni a seguire giovedì senza però registrare alcuna vincita milionaria.

Nella tabella seguente potrete controllare le ultime estrazioni che sono state effettuate dell’urna del Million Day:

SABATO 10/04 14 16 24 41 53 VENERDÌ 09/04 5 7 13 34 38 GIOVEDÌ 08/04 18 27 28 31 40 MERCOLEDÌ 07/04 4 38 47 50 54 MARTEDÌ 06/04 15 16 21 26 41 LUNEDÌ 05/04 7 30 41 50 54 DOMENICA 04/04 1 3 10 18 21 Le ultime estrazioni del gioco del Million Day.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.