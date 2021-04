Dopo essersi amati e dopo essersi fatti la guerra, ora Morgan – all’anagrafe Marco Castoldi – e Asia Argento sono più vicini di quanto non lo siano mai stati in precedenza. A rivelarlo, sebbene i toni fossero particolarmente fraintendibili a quanto pare, sarebbero stati i due diretti interessati all’interno di una stanza su ClubHouse.

Morgan e Asia Argento: amore, odio e… amore?

La stanza si è fatta immediatamente intima quando al centro della scena sono arrivati Morgan e la celebre ex compagna, con la quale condivide una figlia, Asia Argento. Come molti ricorderanno, i due si sono sicuramente tanto amati in passato ma anche tanto “odiati”, sorvolando sul termine ma lasciando intendere tutto quel trascorso che li ha visto uno contro l’altro nei salotti ma anche davanti alla legge.

L’ascia però sembra essere stata sotterrata da ambo le parti che ora tornano a ricordare insieme i bei tempi sull’esclusiva app per iphone: momenti così nostalgici tanto da far venir voglia di riviverli.

La proposta di Asia Argento: “Facciamo questa cosa pazza“

“Perché ci siamo lasciati“, avrebbe detto l’Argento a Morgan, riporta Fanpage.it. “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento – risponde Morgan – fragile, disperato.

Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo“. Parole che accarezzano i ricordi della Argento, così tanto malinconica e nostalgica da invitare il compagno a tornare insieme: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza“. Affermativa ovviamente la risposta del cantante che le suggerisce, divertito, il momento più adatto per il loro ritorno di fiamma: “Sì, fammi questo regalo.

A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico“. Chissà se, oltre questi toni che sembrano più ironici che altro, non ci sia quel fondo di verità che tutti si aspettano.