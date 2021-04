Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Un team non troppo positivo di pianeti interesserà la vostra orbita, cari amici della Bilancia. Saranno la Luna, Venere, Mercurio e il Sole a mettervi qualche bastone tra le ruote, rendendo il vostro umore altalenante. Non sembra essere un’influenza negativa al punto da intaccare completamente la vostra giornata di martedì, ma potrebbe essere meglio stare vigili e preparati a non farsi schiacciare da questi piccoli imprevisti.

Oroscopo Bilancia, domani 13 aprile: amore

Sotto la sfera amorosa, amici della Bilancia, dovreste essere animati da una rinnovata passionalità erotica, in special modo se siete impegnati in una relazione stabile. Questo influsso positivo vi è garantito da Marte che vi influenza da lontano! Voi single potreste sentirvi più trasgressivi e interessati a buttarvi nelle cose senza fermarvi troppo a riflettere!

Oroscopo Bilancia, domani 13 aprile: lavoro

Sul lavoro sembra attendervi una piccola sfida impegnativa, a causa degli influssi negativi che vi interesseranno. Non dovreste avere grossi problemi a concluderla, ma è importante che sappiate tenere a bada il vostro umore altalenante o potreste causare qualche dissapore e litigio tra voi i vostri collaboratori o superiori. Ingoiate la pillola amare e tenete duro, anche questa giornata giungerà al termine!

Oroscopo Bilancia, domani 13 aprile: fortuna

Non mettetevi a pensare alla fortuna, nel corso di questo martedì, cari amici nati sotto il segno della Bilancia.

Sotto questo aspetto non c’è nulla per voi all’orizzonte, e rischiereste solo di infilarvi in una cosa più grossa di voi e che non porterà alcun beneficio.