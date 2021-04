Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il vostro quadro astrale, cari amici del Sagittario, si configura come veramente al top della forma! A concorrere per il vostro benessere saranno sia alcuni pianeti di Fuoco, che alcuni d’Aria, donandovi un entusiasmo irrefrenabile e che coinvolgerà chiunque vi stia intorno! Grazie anche alle energie di cui dovreste godere in giornata, potreste farvi promotori di alcuni progetti importanti per il futuro, sia in coppia che per quanto riguarda le altre sfere relazionali.

Oroscopo Sagittario, domani 13 aprile: amore

Buone notizie per voi single del Sagittario! All’orizzonte, infatti, sembra essere una nuova preziosa relazione, che dovreste solo decidere se far diventare intima o meno. Anche se in un primo momento non vi sembra destinata a durare, non mollate la corda che spesso i sentimenti impiegano del tempo per sorgere.

Potreste anche tenerla lì, in un piccolo cassettino, investendoci le vostre energie tra un po’ di tempo.

Oroscopo Sagittario, domani 13 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro non dovreste essere sorpresi da grossi stravolgimenti. Se state aspettando un avanzamento, di carriera o stipendio, sembra che nel corso della settimana qualcosa debba muoversi verso di voi! Ma ricordatevi sempre che se vi posaste sugli allori, allora potreste rischiare di invalidare tutti i vostri sforzi passati perdendo questa possibilità.

Oroscopo Sagittario, domani 13 aprile: fortuna

La fortuna può concretizzarsi in veramente tantissimi modi, sta solo a noi capire in quale campo ne sentiamo l’esigenza.

In questo martedì, la Dea bendata vi osserva, cari amici del Sagittario, accentuando le vostre intenzioni altruistiche nei confronti di chi vi sta vicino!