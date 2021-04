Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

I vostri transiti astrali, cari amici dello Scorpione, sembrano essere veramente favorevoli! Dovreste godere del supporto di Nettuno, che guida i vostri passi verso orizzonti calmi e sicuri. Le amicizie sembrano essere decisamente favorite nel corso di questo martedì, grazie soprattutto al vostro spirito lieto, cordiale e simpatico, accentuato dai movimenti astrali!

Grazie alla vostra indole, poi, potreste riuscire, con un po’ di fortuna, a risolvere alcune questioni che vi toccano marginalmente.

Oroscopo Scorpione, domani 13 aprile: amore

Se qualcosa non è proprio al massimo della forma in questo martedì, amici dello Scorpione, questa è la vostra vita sentimentale. Non pensiate che di punto in bianco si chiuderà tutto, ma la vostra dolce metà potrebbe pensare che pretendiate o richiediate qualcosa di eccessivo. Cercate di non avanzare troppe richieste, e soprattutto imperate ad ascoltare gli umori del vostro partner.

Oroscopo Scorpione, domani 13 aprile: lavoro

Sul lavoro tutto procede veramente al meglio! Gli influssi astrali vi aiutano a rimanere all’interno della via giusta, rendendovela anche più semplice da percorrere. Se steste pensando di puntare ad un miglioramento di carriera, allora andate avanti decisi che le cose si smuoveranno solo grazie al vostro indistinto impegno!

Oroscopo Scorpione, domani 13 aprile: fortuna

La fortuna ha un occhio rivolto verso di voi, cari nati sotto il segno dello Scorpione!

La sua influenza non sarà in grado di migliorarvi l’esistenza in ogni suo aspetto, ma potrebbe aiutarvi nella risoluzione di qualche problema che vi interesserà dall’esterno. Che siano due parenti che litigano, oppure un’incomprensione tra i vostri amici, toccherà a voi fare da pacieri!