Si conferma essere un successo Avanti un altro!, in programma che alla conduzione vede l’amatissimo Paolo Bonolis che non lascia intimidire dalla concorrenza anche quando si trova in prima serata. Così infatti ieri sera, 11 aprile, Bonolis si è portato a casa la serata battendo anche la concorrenza della Rai che aveva proposto La compagnia del cigno. Nella puntata in prima serata di Avanti un altro, idea nata per festeggiare i 10 anni del programma, hanno preso parte per l’occasione grandi volti dello spettacolo tra cui molti ex del Grande Fratello Vip.

Non è mancata nemmeno Patrizia De Blanck che si è però dovuta presentare, a sorpresa, senza un dente.

Patrizia De Blanck ad Avanti un altro senza un dente

Dieci anni di indiscusso successo per Paolo Bonolis al timone, insieme all’amico fidato Luca Laurentis, dell’amatissimo Avanti un altro. Mediaset, per festeggiare i 10 anni del programma solitamente in onda prima de Tg5 e dopo Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, ha deciso di rivoluzionarlo per portarlo in prima serata la domenica per qualche settimana. Proprio nel corso dell’ultima puntata dell’edizione speciale di Avanti un altro! Pure di sera, Bonolis ha chiamato all’appello i grandi volti della televisione del momento tra cui molti ex vipponi del Grande Fratello Vip come Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Patrizia De Blanck.

L’incidente prima della puntata di Avanti un altro! Pure di sera

Proprio la De Blanck, non solo per lo spirito, è riuscita a conquistarsi anche nel corso della puntata di ieri la meritata attenzione del pubblico che in un primo momento, così come Bonolis, è rimasto di sasso nell’osservare la “contessa del popolo”, come ama definirsi, in televisione senza un dente. È stato fin da subito mistero su cosa fosse accaduto alla De Blanck e sul perché le mancasse un dente in maniera più che visibile ad ogni suo sorriso ma a rompere l’indugio è stata la stessa ex vippona.

“Ma ha perso un dente?“, ha chiesto Bonolis senza troppi giri di parole andando dritto al nocciolo della questione. Incalzata dal conduttore, la De Blanck non si è certo fatta remore a rispondere: “Lascia stare, addentando un biscotto… Non era una capsula, un dente vero!”.