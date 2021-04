Ora che Alessia Marcuzzi non è più al timone dell’Isola dei Famosi, ereditato da Ilary Blasi, Mediaset aveva in serbo per lei nuovi progetti e nuove conduzioni sempre e religiosamente in prima serata. Qualcosa però sembra essere andato storto perché arrivata l’indiscrezione che la voleva al fianco di Enrico Papi al timone della prossima edizione di Scherzi a Parte è bastato qualche giorno per far esplodere la bomba.

Alessia Marcuzzi e Enrico Papi verso Scherzi a Parte

Ora che l’Isola dei Famosi non è più nelle mani della Marcuzzi si cerca indubbiamente di darle risalto alla conduzione di un altro programma in prima serata che sia alla sua portata.

Dalla settimana scorsa si vocifera che Mediaset abbia deciso di affidarle, non in solitaria, il timone del grande successo Scherzi a parte, pronto a ripartire con una nuova edizione. Non in solitaria significa affiancarla a qualcuno e Mediaset avrebbe pensato a Enrico Papi, recentemente visto su Tv8 dopo aver preso un po’ le distanze da Mediaset con la quale però sembrano esserci ottimi rapporti.

Un nuovo importante incarico dunque per la Marcuzzi che, stando a indiscrezioni, non sarebbe stata al momento confermata alla conduzione di Temptation Island Vip dal momento che l’edizione deluxe non sembra essere stata inserita nei palinsesti al contrario di Temptation Island Nip, nelle consuete mani di Bisciglia.

I rancori dal passato: Alessia Marcuzzi ha rifiutato l’offerta di Mediaset?

Come dicevamo però, dopo l’indiscrezione è arrivata la bomba sganciata da Dagospia: D’Agostino infatti sembra essere venuto a conoscenza del fatto che la Marcuzzi avrebbe già rifiutato l’offerta di Mediaset per un motivo che “sarebbe da ricercare in altre logiche“. Potrebbe c’entrare lo stesso Enrico Papi e, a quanto pare, qualche presunto dissapore dal passato: “Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle“, rivela Dagospia facendo risalire le frizioni tra i due ad un precedente trascorso.

Enrico Papi verso la conduzione in solitaria o qualcuno arriverà al posto della Marcuzzi, nel caso fosse vero il suo rifiuto? Non mi rimane che aspettare nuove indiscrezioni.