Le vicende amorose del parterre over di Uomini e Donne appassionano il pubblico del dating show ma anche il trono dei giovani riesce a sorprende i telespettatori.

Nell’appuntamento di Uomini e Donne del 12 aprile, Armando Incarnato è stato protagonista di alcune polemiche. Il bel partenopeo ha cominciato ben 3 nuove conoscenze ma una scelta effettuata in studio ha fatto sbottare l’opinionista Gianni Sperti e la tronista Samantha Curcio. Armando e la tronista si erano già scontrati in passato, per la conoscenza della ragazza con il Cavaliere Gero.

Anche per il trono di Giacomo Czerny le acque non sono calme.

Uomini e Donne puntata di oggi: Armando invaghito di Monalisa

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 aprile Armando Incarnato ha fatto parlare molto di sé. Il Cavaliere ha cominciato a frequentare 3 nuove Dame, arrivate solo per corteggiare lui: Jennifer, Veronica e Patty.

Ma, dopo il racconto dei primi scambi avuti con le tre Dame, Armando Incarnato ha spiazzato tutti, annunciando di voler conoscere una quarta protagonista del parterre femminile. Si tratta di Monalisa, new entry del dating show che sembra aver abbagliato il Cavaliere napoletano.

Armando ha aggiunto di voler incontrare proprio Monalisa la sera stessa, mettendo da parte le tre precedenti conoscenze e facendo scoppiare la reazione di Gianni Sperti, Nicola Vivarelli e Samantha Curcio che ha attaccato i modi utilizzati dal Cavaliere con le donne.

Armando ha risposto piccato: “Non te lo consento più perché ho una bambina femmina e non può arrivare il messaggio a casa che il padre è violento verbalmente con le donne“.

Giacomo e Carolina a passi lenti

A Uomini e Donne il 12 aprile si è parlato anche del tronista Giacomo che ha portato in esterna la corteggiatrice Carolina. Tra i due ci sono stati messaggi e discorsi importanti e, perfino, un bacio.

Ma poi, in studio, sembra che entrambi abbiano fatto un po’ marcia indietro.

L’altra corteggiatrice Martina, dal canto suo, ha detto di non aver visto emozioni nell’esterna della rivale.

