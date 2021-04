Come ogni martedì anche il 13 aprile 2021 verrà effettuata una nuova estrazione della cinquina vincente del SuperEnalotto. Riparte la caccia al montepremi che toccherà la cifra più alta di tutta Europa oltre quota 136 milioni di euro.

Estrazioni SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione

Continua a salire vertiginosamente il montepremi del SuperEnalotto, arrivato a posizionarsi al numero uno delle lotterie di tutta Europa, e continua anche ad alimentare i sogni dei tanti appassionati giocatori italiani.

La combinazione vincente estratta sabato 10 aprile 2021 non ha saputo regalare il montepremi massimo ai giocatori che hanno tentato la fortuna seppur vi sono state delle soddisfazioni per chi ha centrato dei punteggi minori.

Non sono stati messi a segno né 6 né 5+1 ma sono state registrate ben 5 giocate vincenti in grado di indovinare il punteggio 5, che è valso poco più di 50 mila euro. Nel gioco del SuperEnalotto è bene ricordare che è anche possibile mettere a segno delle vincite istantanee, del tutto casuali e assegnate dal terminale di gioco, che erogano un premio istantaneo da 25 euro in base ad un quadrato magico riportato sulla stampa della ricevuta.

Riportiamo qui sotto il dettaglio di tutte le vincite dopo aver ricordato la combinazione vincente:

La sestina vincente: 9, 27, 67, 80, 87, 89.

Numero Jolly: 65.

Numero SuperStar: 18.

Le vincite al SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 5 Punti 5 50.056,83 € 673 Punti 4 376,88 € 30.392 Punti 3 25,20 € 471.436 Punti 2 5,05 € Le somme vinte con la combinazione del SuperEnalotto.



Le vincite con il numero SuperStar:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 2 4 Stella 37.688,00 € 160 3 Stella 2.520,00 € 2.931 2 Stella 100,00 € 18.129 1 Stella 10,00 € 38.996 0 Stella 5,00 € Le somme vinte legate al numero SuperStar.

Le vincite istantanee assegnate dai terminali di gioco:

PREMIO N.

VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 17.794 444.850,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.