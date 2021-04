Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La presenza un po’ oppositiva o un po’ favorevole degli astri nella vostra orbita celeste, continua a rendere le vostre giornate una giostra di emozioni, cari amici dell’Acquario. Urano, fra tutti, sarà quello ad avere l’influenza negativa più marcata per voi. Nulla di eccessivamente problematico, ma i godimenti in generale sembrano essere leggermente sfavoriti nel corso di mercoledì.

Ma, di contro, dovreste anche godere di una rinnovata passionalità sentimentale e di una volontà di impegnarvi maggiormente nelle questioni di coppia.

Oroscopo Acquario, domani 14 aprile: amore

L’amore non è sfavorito dai transiti astrali, cari nati sotto il segno dell’Acquario! Potreste, infatti, vedere accrescere l’intesa emotiva con la vostra dolce metà, con un rinnovato dialogo sulle questioni importanti. Ma ad essere intaccata sarà la vostra voglia di passionalità ed eros, che potrebbe colpire anche voi single del segno.

Tuttavia, cercate di non rifiutare quell’invito ad uscire, perché i nuovi incontri non sono soggetti ai colpi del destino avverso!

Oroscopo Acquario, domani 14 aprile: lavoro

A causa della presenza dissonante di Urano nella vostra orbita, sul posto di lavoro potrebbe attendervi una giornata un po’ sottotono. Il rischio è di compiere qualche passo falso che vi costerà la derisione di chi vi circonda, ma senza alcuna influenza sulla posizione lavorativa. Non rischierete il posto di lavoro, insomma, ma state comunque attenti a come vi muovete o potrebbe rimetterci la vostra autostima.

Oroscopo Acquario, domani 14 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna ha un piccolo occhio di riguardo nei vostri confronti e sembra volervi premiare. Grazie al suo importante influsso potrete risolvere facilmente un qualche tipo di questione, che si potrebbe presentare all’interno della coppia o delle vostre altre relazioni.