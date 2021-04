Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Il quadro dei transiti astrali che vi attende in questo mercoledì si prospetta come leggermente insidioso, cari amici della Bilancia. Ma voi siete forti e resistenti e non permettete a questi piccoli imprevisti di rovinarvi le giornate, tenetelo a mente! Grazie a Saturno in posizione favorevole la vostra razionalità riuscirà a spiccare in ogni ambito, permettendovi di affrontare le cose lucidamente e senza farvi trascinare dagli imprevisti!

Nel caso vi sentiste sopraffatti dalla giornata una buona idea per scaricare le tensioni potrebbe essere l’esercizio fisico. Nel corso di mercoledì, infatti, il recupero fisico è favorito, donandovi una buona energia da investirci.

Leggi l’oroscopo di domani 14 aprile per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, domani 14 aprile: amore

Amici single della Bilancia, Giove allieta la vostra giornata sentimentale donandovi qualche momento di pura intesa erotica!

Una delle persone a cui siete più legati potrebbe covare dei sentimenti per voi e attendere solo che vi facciate avanti! Portando il vostro rapporto su di un nuovo livello scoprirete tutte le potenzialità dell’altra persona, cominciando a desiderare che stia al vostro fianco per sempre!

Oroscopo Bilancia, domani 14 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, questo mercoledì si configura come abbastanza discreto. Nulla di sorprendente dovrebbe attendervi sul posto di lavoro e non dovreste raggiungere alcuna ambiziosa meta. Continuate a lavorare come avete sempre fatto, le cose andranno per il meglio e vi preoccuperete più avanti dei vostri piani per il futuro, quando le stelle saranno più favorevoli.

Oroscopo Bilancia, domani 14 aprile: fortuna

La fortuna si concretizza sempre in modi particolari e inaspettati, e questo mercoledì sembra che voglia proprio cogliervi di sorpresa! Qualcosa sembra che possa capitare, anche di piccolo, ma non si sa in quale ambito porterà i suoi benefici. Guardatevi attorno e aspettate con le braccia spalancate!