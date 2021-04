Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Nettuno occupa una posizione un po’ strana nella vostra orbita, fornendovi un influsso abbastanza positivo ma esigendo anche il vostro impegno. Le relazioni che costellano la vostra vita sono favorite, ma dovreste comunque preoccuparvi di passare più tempo vicino ai vostri cari. Apprezzano profondamente la vostra compagnia, ma spesso vi trascinate dai vostri pensieri o da altri impegni e finite per trascurare involontariamente chi vi sta a cuore.

Se solo riusciste a dedicargli più tempo, vi ricompenserebbero con tutto l’affetto di cui dispongono!

Oroscopo Gemelli, domani 14 aprile: amore

Qualche piccola questione potrebbe avervi fatto storcere un po’ il naso nei giorni passati, all’interno della vostra coppia. Nella giornata di domani dovreste essere in grado di voltare pagina definitivamente, accantonando quel problema che in fin dei conti non era importante.

Ogni tanto bisogna lasciarsi alle spalle l’orgoglio per vivere un po’ più serenamente con se stessi e con gli altri.

Oroscopo Gemelli, domani 14 aprile: lavoro

Il vostro particolare umore della giornata potrebbe portarvi anche a creare qualche futile battibecco con i vostri collaboratori o superiori. Nulla che possa costarvi il posto di lavoro, ovviamente, e dovreste solo cercare di abbandonare un attimo la fermezza delle vostre posizioni, potreste rendervi conto che siete voi ad avere torto o a star fraintendendo qualcosa.

Oroscopo Gemelli, domani 14 aprile: fortuna

Amici dei Gemelli, la Dea bendata della fortuna sembra essere abbastanza dalla vostra parte questo mercoledì!

Potreste considerare seriamente quel nuovo investimento che da tempo vi ronza per la testa, in fin dei conti non sembra così tanto azzardato e le stelle sembrano volervi favorire!