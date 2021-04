Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, i transiti sembrano volervi mettere in una posizione leggermente ambigua nel corso di questo mercoledì. A prevalere, però, dovrebbero essere gli influssi positivi che vi sono garantiti dal Sole, Mercurio e Venere! Sembra che grazie a questi tre vi possiate sentire più attivi e slanciati, in quasi tutti gli aspetti, dal lavoro alle relazioni.

Ambiziosi come siete, nella giornata di domani potete tranquillamente mettere in primo piano le mete che volete raggiungere, così da accorciare notevolmente la strada che vi separa da queste!

Leggi l’oroscopo di domani 14 aprile per tutti i segni

Oroscopo Leone, domani 14 aprile: amore

Urano rema un po’ contro le vele del vostro amore, cari nati sotto il segno del Leone. A causa sua potreste sentirvi un po’ distanti dalla vostra dolce metà nel corso di questo mercoledì, sia un po’ a causa vostra che sua. Cercate di parlarne, piuttosto che permettere ai dubbi e alle incertezze di farsi strada nei vostri pensieri.

Per voi single, invece, la giornata sembra prospettarsi come meravigliosa! Marte sembra volervi spingere verso nuove ed entusiasmanti conquiste!

Oroscopo Leone, domani 14 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, cari amici del Leone, non sembra esserci nulla di particolare all’orizzonte. La giornata di mercoledì non sembra volervi presentare sfide o complicazioni, ma neanche delle particolari gratificazioni. A fine giornata potreste sentirvi un po’ annoiati, ma neanche la stanchezza dovrebbe intaccarvi la serata.

Oroscopo Leone, domani 14 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna sembra che ci siano alcune importanti novità alle porte! Nel corso dei prossimi giorni, ma potrebbe essere anche proprio mercoledì, sembra che vi possiate trovare davanti ad alcune fortune finanziarie. Non è chiaro se si tratti di un aumento sotto il punto di vista lavorativo, o di qualche azzardo fortunato.