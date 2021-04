Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, la Luna sostiene decisa i vostri passi nella giornata di mercoledì, guidandovi verso orizzonti tranquilli e risolutivi. Grazie al suo supporto, le questioni che vi hanno interessati nei giorni passati saranno domani molto più semplici da risolvere ed accantonare. Specialmente, sembra che siano molto favoriti i rapporti familiari, che sembrano voler mutare all’insegna della condivisione e del reciproco scambio, sia fisico che mentale.

Urano in questo vi aiuta, assieme alla Luna, premiando le iniziative che potreste prendere per sistemare le cose.

Oroscopo Pesci, domani 14 aprile: amore

Questo mercoledì, per quanto riguarda la sfera relazionale, per voi amici dei Pesci sarà all’insegna della comprensione dei bisogni del vostro partner e dell’unione tra di voi! Con questa giornata sembra aprirsi un periodo di serenità e armonia per la vostra relazione, che vi accompagnerà per alcuni giorni!

Plutone vi garantisce la possibilità di fare veramente faville come amanti, sia che siate impegnati, sia che siate alla ricerca dell’amore della vostra vita.

Oroscopo Pesci, domani 14 aprile: lavoro

Una situazione imprevista dovrebbe cogliervi impreparati nel corso di questo mercoledì, cari nati sotto il segno dei Pesci. Ma potrete contare sul supporto di Nettuno, che vi permetterà di adattarvi a ciò che vi succede attorno, risolvendo la situazione imprevista senza troppi problemi, ma solo con un pizzico di impegno e creatività!

Oroscopo Pesci, domani 14 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna ha qualcosa in serbo per voi tra qualche giorno, che potrebbe richiedere un consistente esborso di denaro. Cercate per ora di stare tranquilli senza azzardare eccessivamente, verrà un momento migliore più avanti, ma non ora!