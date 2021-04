Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, gli astri per la giornata di mercoledì si configurano come per lo più positivi, ma qualche transito dissonante potrebbe rovinarvi un po’ l’umore. Tuttavia, Venere vi spalleggia, donandovi emotività e voglia di affetto e socialità che potrebbero tornarvi veramente molto utili per saldare i vostri rapporti personali, dalle amicizie fino alla relazione con il vostro partner.

Ma Marte in posizione negativa sembra volervi mettere qualche bastone tra le ruote, proprio nel campo relazionale.

Oroscopo Sagittario, domani 14 aprile: amore

Voi del Sagittario siete, insomma, davanti ad una giornata abbastanza positiva per le relazioni, con una rinnovata voglia di contatto fisico con i vostri cari! Però Marte vuole prendersi un po’ gioco di voi, agitando il vostro umore e facendovi mancare quella gentilezza e pacatezza che vi accompagna pressoché in qualsiasi momento.

State attenti a dosare le risposte che date, qualcosa potrebbe dare fastidio a chi vi circonda.

Oroscopo Sagittario, domani 14 aprile: lavoro

La giornata di domani sembra volervi veder fronteggiare una grande quantità di mansioni che potreste portarvi dietro fino alla fine del turno. A causa (o grazie) alla buona volontà e al senso di responsabilità che vi caratterizzano potreste decidere di fermarvi più del dovuto in modo da non lasciarvi nulla alle spalle, facendo anche una bella figura con i vostri superiori!

Oroscopo Sagittario, domani 14 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna sembra attenta a quello che fate, ma non sembra volervi influenzare o guidare più di troppo.

Nella giornata di domani sembra che dobbiate, insomma, cavarvela da soli ma non ci sono grossi problemi all’orizzonte.