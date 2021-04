Pochi giorni fa Giulio Berruti, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi, aveva pubblicato un’immagine su Instagram che ha cartonato nelle ore e nei giorni successivi una forte polemica. L’attore, under 40, appariva nelle mani di un medico mentre veniva vaccinato con AstraZeneca. Molti follower e commentatori avevano storto il naso davanti alla foto, insinuando che non ci fossero ragioni per cui l’attore avrebbe dovuto ricevere il vaccino prima di altri. Ora è lo stesso Berruti a intervenire, spiegando come mai ha avuto accesso al vaccino.

Giulio Berruti vaccinato: ne ha diritto perché è odontoiatra

Tra le ipotesi fatte dai fan c’erano molte idee diverse: secondo alcuni Berruti aveva avuto accesso al vaccino per via della sua dichiarata fibromialgia, patologia che poteva, forse, averlo messo in una posizione di rischio nei confronti di un contagio.

Secondo altri, il fatto che Berruti sia un odontoiatra (e dunque un operatore sanitario) lo poneva di diritto nella categoria di coloro che dovevano essere vaccinati con priorità.

Giulio Berruti: la risposta a un commento su Instagram

Secondo alcuni, invece, Berruti avrebbe avuto accesso al vaccino perché “favorito”, in quanto fidanzato di Maria Elena Boschi.

Dopo un iniziale silenzio, l’attore ha voluto rispondere sui social, confermando di aver avuto accesso ad AstraZeneca per via della sua appartenenza all’ordine degli odontoiatri. Ad un commento, ad esempio, ha risposto: “Non so in quale regione viva, ma nel Lazio si prevedeva di vaccinare -a detta dell’ordine dei medici- ‘tutti gli odontoiatri entro il mese’. Ho tantissimi colleghi medici e odontoiatri più giovani di me tutti vaccinati da tempo. Io, a detta dall’asp, sono risultato tra gli ultimi”.

L’attore ha anche pubblicato, nelle storie di Instagram, lo screenshot del messaggio inviatogli dall’Asl Lazio, in cui gli comunicavano data e ora dell’appuntamento, a dimostrazione che non erano state saltate code, né erano stati fatti favoritismi di sorta.

