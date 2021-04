Lutto per Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Uomini e Donne: il commovente addio su Instagram alla nonna

È un momento molto delicato per una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne, una delle indiscusse protagoniste di questa stagione del dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Parliamo dell’amata e tanto seguita su Instagram Beatrice Buonocore, l’ex corteggiatrice di Davide Donadei: la giovane, classe 2000, ha condiviso con i suoi follower sui social il dolore per la perdita della nonna.

Beatrice Buonocore: lutto per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

“C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore.

Assuma una forma diversa, nient’altro – sono alcune delle parole dello scrittore statunitense Mitch Albom, estratte da Le cinque persone che incontri in cielo, riprese da Beatrice Buonocore per condividere con i suoi follower su Instagram la scomparsa della nonna – Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli. Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Tu l’alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. La vita deve avere un termine, l’amore no“.

La storia pubblicata su Instagram da Beatrice Buonocore

L’addio social e il supporto dell’amica Jessica Antonini, conosciuta a Uomini e Donne

Con queste parole Beatrice Buonocore ha condiviso con il suo grande seguito su Instagram l’annuncio della scomparsa della nonna: “Ciao nonnina, guardaci da lassù, ti voglio bene“, aggiunge poi l’ex di Uomini e Donne che ha voluto poi omaggiare la nonna con una foto che le ritrae insieme molti anni fa.

Un momento molto difficile dunque per l’ex del dating show che però è fortemente sostenuta sui social da tutti i suoi fan che non hanno mancato di riempirla d’affetto in questi giorni così come ha fatto la sua amica, Jessica Antonini.

Tra le due l’amicizia è nata proprio in quel di Uomini e Donne e da quel momento sono diventate meramente inseparabili.