Mercoledì 14 aprile 2021 riparte la caccia al premio milionario messo in palio dal Million Day. Segui l’estrazione della combinazione vincente su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Come ogni giorno riparte la caccia ai premi messi in palio dal gioco che sta appassionando i tanti italiani alle prese con la cinquina vincente. Il Million Day, nei mesi di marzo ed aprile, è stato in grado di donare la cifra più alta già 3 volte, assegnando vincite da nord a sud Italia. L’ultima in ordine cronologico risale a giovedì 8 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Milano è stato in grado di indovinare i 5 numeri estratti che componevano la combinazione vincente.

Il totale dei vincitori a partire dal 2018, anno in cui è stato istituito il concorso, è ormai significativo dato che sono stati ben 162 i giocatori baciati dalla fortuna con il premio da 1 milione di euro. Invece il totale dei nuovi milionari in questo fortunato 2021 sono già 16 in ogni parte d’Italia.

Le estrazioni del Million Day, come ben noto, si tengono tutti i giorni a partire dalle ore 19:00 e danno la possibilità di parteciparvi fino ad un quarto d’ora prima dell’estrazione stessa.

Eccezion fatta per la vincita milionaria di giovedì 8 aprile appena passato, non si segnala alcuna vincita milionaria messa a segno, e quindi la caccia al milione di euro continua imperterrita. Vediamo ora nella tabella seguente le ultime estrazioni registrate negli ultimi 10 giorni:

LUNEDÌ 12 APRILE 2021 4 5 9 13 54 DOMENICA 11 APRILE 2021 7 15 16 23 38 SABATO 10 APRILE 2021 14 16 24 41 53 VENERDÌ 9 APRILE 2021 5 7 13 34 38 GIOVEDÌ 8 APRILE 2021 18 27 28 31 40 MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 4 38 47 50 54 MARTEDÌ 6 APRILE 2021 15 16 21 26 41 LUNEDÌ 5 APRILE 2021 7 30 41 50 54 DOMENICA 4 APRILE 2021 1 3 10 18 21 SABATO 3 APRILE 2021 15 21 23 24 25 VENERDÌ 2 APRILE 2021 1 2 3 8 20 Le ultime estrazioni dei concorsi del Million Day.

