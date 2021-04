Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Alcuni pianeti veramente congeniali illumineranno la vostra giornata, cari amici dell’Ariete! Mercurio sembra essere nella posizione migliore che potrebbe assumere nei vostri confronti, garantendovi uno spirito alleggerito dalle preoccupazioni, allegro e giocoso. La giornata di giovedì sembra essere favorevole in special modo per quanto riguarda i rapporti familiari, ma non si può escludere che ne beneficino anche quelli amorosi.

Un buono stato di salute dovrebbe accompagnarvi nel corso delle prossime giornate!

Leggi l’oroscopo del 15 aprile per tutti i segni

Oroscopo Ariete, 15 aprile: amore

Se aveste in mente qualche progetto futuro con il vostro partner, nel corso di questo giovedì sembrerà possibile avviarvi definitivamente lungo quella strada! Gli intoppi e le distrazioni che rendevano la strada tortuosa non dovrebbero più sembrare così tanto insormontabili. Sta per iniziare un periodo veramente allegro e florido per la vita di coppia, cercate di goderne fino in fondo!

Oroscopo Ariete, 15 aprile: lavoro

Sul lavoro, amici dell’Ariete, una qualche mansione sembra che possa richiedere la vostra completa dedizione. Plutone potrebbe indurvi a compiere qualche errore che ne inficerà la buona riuscita. State sempre attenti a cosa fate e a come vi muovete, compiere qualche errore grave potrebbe mettervi un po’ in cattiva luce con i superiori.

Oroscopo Ariete, 15 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna domani sembra essere distratta da qualche altro segno, cari amici dell’Ariete.

Per voi non sembra esserci nessuna sorpresa alle porte e sembra che dobbiate riuscire a cavarvela esclusivamente con le vostre forze, su cui contate molto e sapete essere veramente tante!