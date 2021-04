Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Il cielo di questo giovedì, cari amici della Bilancia, sembra configurarsi come abbastanza variabile. Il vostro umore sembra essere leggermente altalenante e i vari aspetti della giornata potrebbero esserne intaccati negativamente. Intorno a voi sembra che tutto vada avanti anche senza il vostro supporto e questo potrebbe farvi sentire un pochino inutili.

Le cose non stanno affatto così e lo sapete benissimo, dovete solo adattarvi per questa giornata, presto le cose miglioreranno.

Oroscopo Bilancia, 15 aprile: amore

La giornata di domani non sembra volervi regalare nessuna importante novità per quanto riguarda l’amore. Sono addirittura quattro i pianeti a remarvi contro, Plutone, Mercurio, Venere e il Sole. Questi potrebbero spingervi a cercare un po’ di solitudine nel corso della giornata di giovedì, ma cercate di non dargli troppo peso.

Nel caso foste impegnati, cercate piuttosto il supporto della vostra dolce metà, mentre se foste dei cuori solitari una buona idea potrebbe essere cercare il sostegno dei vostri amici.

Oroscopo Bilancia, 15 aprile: lavoro

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo la giornata di domani potrebbe mettervi in una brutta posizione con qualche collega o superiore. Mordetevi la lingua, invece che creare discussioni, anche nel caso in cui abbiate ragione. Tenete sempre a mente il vostro obiettivo e puntateci sempre dritto, con l’impegno e la dedizione ce la farete!

Oroscopo Bilancia, 15 aprile: fortuna

La fortuna non rientra assolutamente all’interno dei vostri piani per questo giovedì, amici della Bilancia.

Cercate di tenere un basso profilo anche in questo ambito, perché altrimenti potreste rischiare di rimetterci parecchio, gli astri non favoriscono le decisioni economiche domani.