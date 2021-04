Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

I transiti astrali che vi attendono nel corso di questo giovedì, cari amici del Leone, si configurano ancora abbastanza positivi. Siete spinti da alcuni moti passionali ad emozionali, garantiti dalla presenza di Marte, Venere e del Sole nella vostra orbita. Questo potrebbe tradursi con una rinnovata intesa con la vostra dolce metà, oppure in qualche nuova avventura emozionante per gli amici single del segno!

Siate cauti con le spese, però, perché la fortuna vi è un po’ distante e potreste avvertirne il contraccolpo.

Oroscopo Leone, 15 aprile: amore

Questo giovedì, amici del Leone, dovreste essere investiti da una notevole carica passionale, sia che siate impegnati, sia che siate single. Specialmente chi non è alla ricerca dell’amore eterno, potrebbe intraprendere qualche nuova avventura. Anche se non si sa dove potrebbe portarvi, godetevela finché dura che ogni tanto è importante lasciarsi andare alle cose che non si possono controllare.

Avete molta difficoltà nel farlo, se ci riusciste vi godreste molto di più la vita!

Oroscopo Leone, 15 aprile: lavoro

L’influsso ancora distante di alcuni pianeti nella vostra orbita potrebbe causarvi qualche piccolo dissapore sul posto di lavoro. Una brutta discussione potrebbe sorgere su qualcosa di futile, e potreste essere proprio voi a scatenarla. Cercate di tenere a bada i vostri fervori combattivi ogni tanto, non sempre serve litigare e far prevalere le proprie opinioni.

Oroscopo Leone, 15 aprile: fortuna

La fortuna non vi sorride, amici nati sotto il segno del Leone, ma neppure vi mette i bastoni tra le ruote. Dovreste solo cercare di essere un po’ cauti nelle spese, evitando di acquistare qualcosa di cui potreste pentirvi o di investire senza calcolare a fondo i rischi.