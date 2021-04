Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

La Luna continua ad avere un grosso occhio di riguardo nei vostri confronti, cari amici dei Pesci! Dovrebbe fornirvi una buonissima dose di intuitività che potrebbe aiutarvi notevolmente nel corso della giornata di domani. Tuttavia, sempre la Luna sembra voler porre l’accento su alcuni difetti della vostra personalità, causando qualche influsso negativo all’interno delle vostre relazioni, sia sentimentali che di amicizia.

Potreste anche correre il rischio di dimenticare qualcosa di importante nel corso della giornata, sbadati come riuscite ad essere ogni tanto, non abbiate paura ad appuntarvi le cose da fare, se credete di non riuscire a tenere tutto a mente, nessuno vi giudica!

Leggi l’oroscopo del 15 aprile per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 15 aprile: amore

Amici dei Pesci, attenzione perché Urano sembra volervi portare davanti ad un bivio, in cui dovrete prendere una decisione importante, nel caso in cui siate impegnati in una relazione.

Non è detto che l’esito debba essere negativo, dipende esclusivamente da quello che voi decidete in merito, potete far andare le cose secondo il vostro volere e non dovreste avere paura a prendere nessuna delle due decisioni.

Oroscopo Pesci, 15 aprile: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro la giornata si profila come produttiva. Dovreste riuscire a chiudere tutte le mansioni, portandovi magari anche un po’ avanti con il lavoro di venerdì, in modo da iniziare il fine settimana con il cuore più leggero dalle preoccupazioni e dagli impegni!

Oroscopo Pesci, 15 aprile: fortuna

La fortuna vi osserva e sembra volervi garantire una bella sorpresa nel corso della giornata. Questo, per voi amici single, potrebbe concretizzarsi in alcune nuove opportunità. Oppure potrebbero offrirvi di prendere parte ad un nuovo e remunerativo investimento. Valutate bene le vostre possibilità prima di prendere una decisione, perché sempre di un azzardo si tratta e non si può mai sapere come andrà a finire veramente.