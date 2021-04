Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, gli astri sembrano voler suggerire la possibilità che sorga qualche fastidio all’interno della vostra famiglia. Rimanete vigili e cercate di sventare la minaccia prima che possa sorgere. Non è detto che siate voi la causa del problema, né che ne siate direttamente coinvolti, ma il vostro supporto potrebbe essere in ogni caso fondamentale per mantenere la calma e risolvere le incomprensioni.

Dovreste godere di un buono stato di salute, anche se le vostre energie mentali potrebbero essere leggermente provate dai giorni passati.

Oroscopo Sagittario, 15 aprile: amore

Cari Sagittario impegnati in una relazione sentimentale stabile, nel corso di questo giovedì qualche piccolo problema potrebbe interessarvi. In particolar modo, la vostra dolce metà potrebbe rimproverarvi le assenze e le disattenzioni degli ultimi giorni.

Cercate di spiegare le vostre ragioni senza alterarvi o arrabbiarvi, la comunicazione è importante nelle coppie! Lo slancio passionale che vi accompagnerà dovrebbe rendervi tutto più semplice!

Oroscopo Sagittario, 15 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro nulla di particolare dovrebbe richiedere i vostri sforzi, solo le solite mansioni a cui siete ormai abituatissimi! Tuttavia, un piccolo battibecco tra due vostri colleghi potrebbe scuotere la calma dell’ufficio. Se pensate di potergli essere d’aiuto, offritegli una mano, molte persone potrebbero esservene riconoscenti, tra i cui i vostri superiori!

Oroscopo Sagittario, 15 aprile: fortuna

La fortuna sembra essere in una posizione di secondaria importanza per voi. La risoluzione ai problemi che dovrebbero interessarvi non è difficile, e non essendo coinvolti direttamente non dovreste avvertire l’esigenza di rivolgervi alla Dea bendata.