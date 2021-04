Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip ha incontrato l'ex fidanzato Giuliano: la rivelazione di Andrea Zenga

Al termine del Grande Fratello Vip, quando le luci dei riflettori si sono spente sui vipponi, in molti si sono domandati quale sia stato il prosieguo sentimentale tra Rosalinda Cannavò e l’ormai ex fidanzato Giuliano. Entrata Adua Del Vesco, fidanzata da circa 10 anni, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è uscita Rosalinda Cannavò, quasi ufficialmente fidanzata con Andrea Zenga, conosciuto in quel del reality.

Finito lo show, come già aveva annunciato davanti alle telecamere, Rosalinda Cannavò ha incontrato l’ex Giuliano: a raccontarlo in radio è Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò e l’incontro con l’ex fidanzato Giuliano dopo il Grane Fratello Vip

“Sì, lei stava con un altro prima.

Lui si chiama Giuliano, era lui. Sono cose loro. So che si sono visti e hanno parlato dopo il programma. Hanno chiarito tra loro due“, sono state le parole rilasciate dall’ormai attuale fidanzato della Cannavò Andrea Zenga, a Radio Radio. Incalzato da Giada De Miceli a rivelare cosa sia accaduto fuori dalla casa del Grande Fratello, Andrea Zenga racconta infatti come la Cannavò abbia incontrato l’ex Giuliano per chiarire i termini del loro rapporto ormai arrivato al capolinea già ben prima che la Cannavò uscisse dalla casa del Grande Fratello Vip.

Entrata Adua Del Vesco, uscita Rosalinda Cannavò

Nessuna litigata, nessun diverbio: uscita dal GFVip, Rosalinda Cannavò aveva ben chiaro il quadro della situazione e i suoi sentimenti così come lo stesso Giuliano sembra fosse già ben consapevole di come il tutto si sarebbe evoluto senza toccare però i 10 anni che li hanno uniti. Interrogato poi sul passato da Adua Del Vesco, Zenga sembra disinteressarsi concentrando la sua attenzione sulla Rosalinda che ha oggi al fianco ogni giorno: “Una volta usciti non mi sono fatto influenzare sul suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno.

Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quella che mi dà adesso“.

L’incontro con Gabriel Garko

Nessun dubbio sulla persona di Rosalinda che ha voluto che il suo compagno Zenga fuori dal GF Vip incontrasse privatamente Gabriel Garko, il suo “finto” ex fidanzato, al quale è legata da un profondo e sincero affetto: “Lui mi ha fatto una bellissima impressione, poi è stato gentilissimo con me. Nonostante non mi conosceva è stato molto carino e posso dire che è stato un grande piacere conoscerlo“.

