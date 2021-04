Con il funerale del Principe Filippo si concludono gli otto giorni di lutto stabiliti in onore del duca di Edimburgo. Oltre alla programmazione della BBC dedicata a lui e alla sua vita, sono stati in tanti a ricordare il Principe Filippo e la sua lunga vita a servizio del Paese e della Corona.

Dal ricordo dei figli, passando per quello dei nipoti, alla Regina che è già tornata a lavoro e il tema dell’eredità: gli ultimi giorni di lutto del Regno Unito.

Il lungo addio al Principe Filippo

Sono stati otto giorni di lutto per il Regno Unito, nonostante la richiesta ad esimersi da lasciare fiori e biglietti davanti a Buckingham Palace e ad altre residenze reali, a centinaia si sono recati in questi luoghi per omaggiare l’amatissimo Principe Filippo.

L’amore dei sudditi riversato nei confronti della Famiglia Reale in questi giorni, arrivato anche dal libro delle condoglianze virtuale attivato sui profili ufficiali della Royal Family, hanno commosso tutti. Lo scorso giovedì, il Principe Carlo accompagnato da Camillia ha visitato i giardini di Marlborough House, dove i dipendenti hanno portato alcuni dei fiori e dei biglietti per il duca di Edimburgo.

Il Principe di Galles è stato immortalato in tutta l’emozione del momento, commosso e con gli occhi lucidi, mano nella mano a Camilla ha guardato tutti gli omaggi per il padre.

Il Principe Carlo ricorda il padre Filippo

Lo scorso sabato Carlo aveva rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito alla morte del padre. Carlo aveva espresso profonda gratitudine per l’affetto e per le parole gentile a ricordo del padre, il duca di Edimburgo, e ha aggiunto: “Il mio caro papà era una persona molto speciale e penso, soprattutto, che sarebbe rimasto stupito dalla reazione e dalle cose toccanti che sono state dette di lui. E da quel punto di vista noi, la mia famiglia, siamo profondamente grati per tutto questo.

Questo ci sosterrà in questa perdita e in questo momento particolarmente triste”.

Il ricordo di Anna

A lui aveva fatto eco la principessa Anna, a sua volta molto provata dalla scomparsa del padre che, tra un comunicato reso noto da Buckingham Palace e l’intervista rilasciata alla BBC aveva detto: “Sai che succederà, ma non sei mai veramente pronto. Mio papà è stato il mio maestro, il mio sostenitore ed il mio critico. Ma soprattutto è stato l’esempio di vita e di servizio che ho sempre cercato di seguire”.

“La sua capacità di trattare ogni persona come singolo individuo, con le proprie capacità, passa attraverso le tantissime organizzazioni nelle quali era coinvolto.

Per me è stato davvero un piacere tenerlo in costante contatto con le loro attivitàÈ stato inoltre un onore e un privilegio poter seguire le sue orme. i mancherà tanto, ma lascia un’eredità che potrà ispirare tutti noi“

La Regina è tornata agli affari di Stato

Intanto la Regina ha ripreso il controllo degli affari di Stato, appena dopo quattro giorni dalla morte del marito, Sua Maestà ha presieduto al ritiro di William Peel, uno dei collaboratori più anziani e Lord Ciambellano che aveva annunciato il ritiro un anno fa.

Al suo posto ci sarà Andrew Parker, ex capo dell’MI5.

La Regina ha inoltre preso parte al suo incontro settimanale con il Primo Ministro lo scorso mercoledì.

Il principe Filippo ricordato e omaggiato in tutto il mondo

Il duca di Edimburgo è stato ricordato anche negli angoli più remoti dei Paesi del Commonwealth. In questi ultimi giorni hanno fatto il giro del mondo le immagini provenienti dall’Isola di Tanna, un piccolo Stato del Vanuatu, Oceano Pacifico, dove il principe Filippo è stato da sempre considerato una divinità e, come tale è stato ricordato.

Per gli abitanti dell’isola, ha fatto sapere l’antropologo Kirk Huffman, Filippo era il depositario dello spirito della montagna, potente e divino e dal momento in cui l’hanno incontrato negli anni ’70 l’hanno adorato come una divinità.

Le foto inedite di Filippo insieme alla Regina

Nella giornata di mercoledì, sui canali ufficiali della Royal Family, sono state pubblicate diverse foto per ricordare la vita e l’impegno del principe Filippo, tra queste, ci sono state anche immagini inedite del Principe Filippo in versione bisnonno. Le fotografie sono state scattate dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton, una in particolare lo ritrae durante un’estate a Balmoral, in compagnia della Regina e circondati da tutti i pro-nipotini, compreso il piccolo Louis.

I reclami alla BBC

Sempre nel corso dell’ultima settimana sono state tante le lamentele che hanno bersagliato la BBC di critiche e lamentele per colpa della programmazione incentrata solo sugli omaggi al Principe Filippo. Le critiche erano rivolte soprattutto alla cancellazione dalla programmazione della finale di Masterchef; dal canto suo la BBC ha risposto ribadendo che questo cambio era un atto dovuto.

Nel corso della settimana sono andati avanti i preparativi per il funerale del principe Filippo, come da lui richiesto e secondo le sue specifiche modalità. Nella giornata di domenica è atterrato presso Heathrow l’aereo con a bordo il principe Harry; il duca di Sussex ha poi fatto il tragitto di 17 minuti fino a Windsor per poi mettersi in isolamento presso il Frogmore Cottage.

Al funerale, Harry camminerà dietro alla bara insieme al fratello, al padre e ad altri, ma i due non saranno vicini, saranno separati dal cugino Peter Philips.

