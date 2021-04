Mentre Valentina Persia piange al culmine di uno sfogo postumo alla nomination di Brando Giorgi che al momento ha abbandonato l’Isola dei Famosi, Angela Melillo, stremata dalla fame, crolla in lacrime e si sfoga con gli amici naufraghi sui tormenti interiori.

Angela Melillo e il crollo all’Isola dei Famosi

Sopravvivere, al di là del gioco in sé, in quel delle Honduras non è facile. La fame inizia a mietere i primi nervi saldi e si respira la tensione a L’Isola dei Famosi, ora teatro di grandi litigi e scontri. A smuovere gli equilibri e a creare le dinamiche, come detto, è la fame, burattinaia di anime in pena che stanno iniziano piano piano a cedere di fronte al bisogno fisico di nutrirsi.

Tra i naufraghi più provati in questo momento c’è Angela Melillo, recentemente protagonista di un provvedimento da parte degli autori del programma che l’hanno punita per aver dato una porzione di lasagne di nascosto alla naufraga Elisa Isoardi.

Lo sfogo tra le lacrime di Angela Melillo: “Non sono forte”

E proprio mentre da una parte Elisa Isoardi sopravvivere con la pancia tuttavia piena di quell’hamburger conquistato con una prova lunedì scorso, dall’altra parte piange lo stomaco della Melillo che non può invece ricevere la sua consueta porzione di riso ma solamente cibarsi di quel che riesce a cacciare.

Provata dalla fama e da tutte le difficoltà che sono conseguenti alla sopravvivenza, la Melillo si è sfogata in lacrime ai naufraghi a lei più affini: “Non faccio tante dinamiche. Non sono forte. Non va bene essere così – crolla la Melillo – Ho avuto un tracollo scusate. Mi sento un po’ inutile in certi momenti. Forse non ho più forze. Scusate. Io sono abituata che qualsiasi cosa la tengo e la risolvo io, ma stavolta non ce l’ho fatta a tenerla“. E ancora sempre la Melillo, durante il suo sfogo: “A casa, i lutti, però qua è diverso.

Qui perdi la lucidità di come sei, lo vorrei come sono, non sono una che fa tanti litigi“.