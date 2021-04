Manuela Ferrera chi è: tutto sulla ex meteorina del Tg4 ora nuova naufraga de L'Isola dei Famosi

Manuela Ferrera è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi. Tra presunti flirt con alcuni calciatori e varie partecipazioni a programmi televisivi: la showgirl ha fatto molto parlare di sé. Tutta la nuova sbarcata all’Isola dei Famosi.

Manuela Ferrera: la vita privata prima della tv

Manuela Ferrera nasce a Brescia il 5 maggio 1984 ed ha una sorella gemella di nome Marianna. Oltre ad avere una carriera nell’industria dello spettacolo è un’analista biologa (ha infatti studiato biologia). Sin da giovane ha la passione per la moda, il calcio e l’avventura. Il fitness ricopre una parte importante della sua vita: ha infatti smentito di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica in quanto sostiene che il suo corpo sia stato scolpito solo da tanto sport ed una sana alimentazione.

Dal Tg4 all’Isola dei Famosi

Insieme con la sorella gemella Marianna, Manuela ricopre il ruolo di meteorina per il telegiornale di Rete4. Nel 2019 posa senza veli per la rivista For Men. Grazie a questa collaborazione guadagna parecchia notorietà tanto da essere invitata come opinionista da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Prende poi parte come ospite al programma sportivo Tika Taka dov’è presente Wanda Nara (moglie di Mauro Icardi) come ospite fissa.

Nel 2021 entra nel cast dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, dov’è anche presente Emanuela Tittocchia: entrambe hanno avuto una relazione con Biagio D’Anelli e sembra che le due non siano molto in sintonia.

Vita privata e flirt: da Ronaldo a Higuain

Manuela ha avuto una breve relazione con Gonzalo Higuain. La loro storia, tuttavia, è durata solo pochi mesi. Dopo la collaborazione con For Men, la showgirl sarebbe stata contattata da Cristiano Ronaldo che le avrebbe fatto i complimenti per il calendario. Naturalmente sono nati subito dei pettegolezzi su di un possibile flirt tra il calciatore e Manuela, voci da lei successivamente smentite.

Su Instagram conta quasi 80.000 followers, con cui condivide i suoi shooting, alcuni momenti della giornata e le sue passioni, quali il fitness e moda.