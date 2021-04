Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Il vostro cielo di venerdì, cari amici dell’Acquario, sembra configurarsi in modo abbastanza positivo! Giove splende forte nei vostri piani astrali, garantendovi una rinnovata energia che vi accompagnerà fino a fine giornata. Godrete anche di un rinnovato animo cordiale, amabile e simpatico, una vostra caratteristica base, che influenzerà notevolmente i vostri rapporti personali e interpersonali.

Grazie a questo, infatti, dovreste riuscire a conciliare un qualche rapporto un po’ in crisi all’interno della vostra famiglia.

Oroscopo Acquario, 16 aprile: amore

Ottime notizie per i single nel corso di questo venerdì! Grazie al vostro spiccatissimo animo, che riesce a convincere sempre tutti sulle vostre intenzioni, potreste riuscire a conquistare facilmente quel cuore che tanto desiderate da tempo. A sostenervi saranno ben cinque pianeti, Giove, Mercurio, Saturno, Marte e il Sole, la strada è completamente spianata e in discesa, percorretela con il cuore leggero!

Oroscopo Acquario, 16 aprile: lavoro

Nel corso della giornata di domani, cari amici dell’Acquario, dovreste essere in grado di concludere tutte quelle cose che vi eravate prefissati prima del fine settimana. Non aspettatevi grandi novità o premi per questo, quanto piuttosto una grossa soddisfazione personale che vi permetterà di abbandonare le preoccupazioni lavorative almeno per tutti il weekend!

Oroscopo Acquario, 16 aprile: fortuna

La fortuna vi osserva ma non sembra volervi fare alcuna sorpresa importante.

Per ora sembra limitarsi ad osservarvi da lontano, giudicando quanto state facendo per poi premiarvi nel modo migliore tra qualche giorno! Il fine settimana potrebbe aspettarvi con una sorpresa, quindi cercate di essere cauti per ora.