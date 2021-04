Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo venerdì dovreste svegliarvi con una buonissima dose di vigore ed energia, che vi saranno garantite dal transito di Giove, Marte e Saturno nella vostra orbita celeste. Tuttavia, non sembra essere tutto rose e fiori, cari amici dei Gemelli e qualcosa potrebbe scuotere la vostra calma nel primo pomeriggio.

Sembra, infatti, che qualcosa di importante potrebbe sfuggire dal vostro controllo, oppure che possiate dimenticarvi un impegno veramente molto importante. State attenti a come vi muovete!

Oroscopo Gemelli, 16 aprile: amore

Amici dei Gemelli, non pensate che sia arrivato il momento di dedicare qualche attenzione in più alla vostra dolce metà? Nel corso dei giorni passati potreste essere stati assorbiti dalle vostre ambizioni e dai progetti individuali, trascurando un po’ chi sta al vostro fianco. Ora cercate di dedicare un po’ di tempo al vostro partner prima che le cose si incrinino definitivamente tra di voi.

Oroscopo Gemelli, 16 aprile: lavoro

Sul lavoro nella prima parte della giornata non dovreste essere interessati da nessun grosso problema. Però la giornata sembra volermi mettere di fronte ad una sfida seria, in particolar modo se dimenticate molto frequentemente le cose che dovreste fare. Cercate di non farvi sopraffare dai pensieri e state dietro a tutto ciò che dovreste fare, solo così eviterete la sorte avversa.

Oroscopo Gemelli, 16 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna nelle giornate che stanno per arrivare sembra essersi leggermente disinteressata a voi.

Ma non preoccupatevi, perché ora come ora non è il momento per gli azzardi in nessun campo, dovreste piuttosto cercare di sistemare alcune questioni personali particolarmente delicate ed importanti.