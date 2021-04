Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

I transiti che dovrebbero interessare la vostra giornata di venerdì, cari amici del Leone, si configurano come prevalentemente positivi. Ma non gioite troppo presto, perché persisteranno ancora alcune negatività che già da qualche giorno vi ostacolano. Potreste svegliarvi con un umore veramente guastato, ma basterà mettere in fila alcuni pensieri fastidiosi per riuscire ad andare oltre a questo piccolo limite e godervi il resto della giornata.

Mercurio, poi, dovrebbe aiutarvi a superare i problemi lavorativi che potrebbero interessarvi in giornata.

Leggi l’oroscopo di domani 16 aprile per tutti i segni

Oroscopo Leone, 16 aprile: amore

Saturno vi è leggermente opposto, amici del Leone, e potrebbe influenzare la vostra relazione stabile. Cercate di evitare di creare litigi o di pretendere troppo dalla vostra dolce metà, potreste solo finire per indisporla, incrinando il vostro bel rapporto.

Se qualcosa vi fa storcere il naso e gliene avete già parlato, allora cercate solo di pazientare, le cose miglioreranno a breve!

Oroscopo Leone, 16 aprile: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, se riusciste a sistemare il vostro umore prima di attaccare il turno, allora non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti. La settimana lavorativa dovrebbe concludersi con delle buone prospettive rispetto alla prossima, senza lasciarvi neppure un grosso carico di lavoro da recuperare al vostro rientro!

Oroscopo Leone, 16 aprile: fortuna

La fortuna non è completamente favorita e non dovreste aspettarvi grosse sorprese nel corso di questo venerdì.

Tuttavia, il suo influsso sarà tangibile in alcune nuove possibilità economiche. Avete faticato tanto con i soldi e ora gli astri sembrano volervi premiare, ma non attraverso gli investimenti o l’azzardo.